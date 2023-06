Danske forbrugere kan blive ramt af saudiarabisk oliereduktion

Siden midten af 2022 har benzinprisen været for nedgående, men de danske forbrugere skal ikke forvente, at udviklingen fortsætter.

Det skyldes, at Saudi-Arabien vil reducere produktionen af olie kraftigt i forsøget på at styrke prisen.

Det vurderer Jens Nærvig Pedersen, der er råvareanalytiker i Danske Bank.

- Når der er udsigt til, at verdensøkonomien begynder at have det svært, vil det typisk også påvirke efterspørgslen på olie negativt. Derfor falder prisen på olie og benzin som regel i sådan en situation.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er ikke sikkert, at det sker nu. Derfor skal man som forbruger ikke forvente, at prisen på benzin falder mere i år, siger han.

Som led i en Opec+-aftale vil Saudi-Arabien reducere produktionen af olie fra ti millioner tønder olie om dagen i maj til ni millioner tønder om dagen i juli.

Det er den største reduktion i mange år, og produktionen vil nå ned på et niveau, man så i coronaåret 2020, hvor efterspørgslen på olie faldt drastisk.

Det skete som konsekvens af, at mange begyndte at arbejde hjemme under coronakrisen.

Opec+ er en sammenslutning af Organisationen for Olieeksporterende Lande samt deres allierede, der ledes af Rusland.

Samlet står de for 40 procent af verdens olieproduktion.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har vestlige lande anklaget Opec for at manipulere oliepriserne og underminere den globale økonomi med høje energipriser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Trods russisk islæt i organisationen er det dog ikke sandsynligt, at der - set i lyset af krigen i Ukraine - ligger et politisk motiv bag Saudi-Arabiens beslutning om at reducere olieproduktionen. Det vurderer råvareanalytikeren.

- Det er først og fremmest Saudi-Arabien, der svinger taktstokken i Opec+, lyder det.

Jens Nærvig Pedersen forventer ikke, at en potentielt højere oliepris vil komme til at forværre inflationskrisen i den kommende periode.

- Men det vil være med til at mindske tempoet, hvormed inflationen kommer til at falde tilbage mod de to procent, siger han.

Mange centralbanker har som mål at få inflationen ned omkring to procent årligt.

/ritzau/