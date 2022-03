Danske industrivirksomheder har aldrig haft større produktion

De danske industrivirksomheder havde en travl januar, hvor deres produktion steg til det højeste niveau nogensinde.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I forhold til december steg industriens samlede produktion i januar med 2,2 procent. Dermed steg den til det hidtil højeste niveau ifølge statistikbanken.

Den samlede industriproduktion dækker over produktionen indenfor flere brancher. Det tæller blandt andet fødevareindustrien, medicinalindustrien og maskinindustrien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udviklingen siger derfor noget om, hvor stor aktivitet der er på tværs af den del af dansk erhvervsliv, der producerer en eller anden form for vare.

I Dansk Industri hæfter cheføkonom Allan Sørensen sig ved, at industrien er inde i en rigtig god udvikling og hurtigt har lagt coronakrisen bag sig.

- Industrien indleder 2022 med en produktion, der er næsten ni procent større end for blot et år siden.

- Der er fremgang i næsten hele industrien, og produktionen er steget til det højeste niveau nogensinde, siger Allan Sørensen.

Stigningen i januar kommer efter et 2021, hvor omsætningen i den samlede industri steg til 906 milliarder kroner. Det var rekordhøjt.

Allan Sørensen vurderer, at der er nok efterspørgsel til, at stigningen fra januar kan fortsætte. Men flere forhold gør, at fremgangen ikke bliver lige så stor, som ordrebøgerne ellers tilsiger.

- Industrien har kæmpe store udfordringer med at skaffe medarbejdere og materialer. Det begrænser produktionen, giver længere leveringstider og koster på indtjeningen, siger Allan Sørensen.

Også Ruslands invasion af Ukraine risikerer at stikke en i kæp i industriens hjul.

I Dansk Erhverv bemærker seniorøkonom Kristian Skriver, at invasionen har udløst betydelige sanktioner og usikkerhed.

- Markedsreaktionen er særligt stærk i energimarkedet, hvor olieprisen målt i kroner nu er steget til et rekordhøjt niveau.

- Priserne stiger også mærkbart på såvel gas- og elmarkedet, hvor prisniveauerne nu nærmer sig, eller har passeret, de tidligere rekorder fra årsskiftet.

- Det er prisstigninger, der særligt vil ramme industrien, da energiforbruget her er højt, siger Kristian Skriver.

/ritzau/