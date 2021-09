Danske myndigheder følger tvangsmedicineret danskers sag i USA

I sommeren 2018 hærgede en af de mest omfattende skovbrande i den amerikanske delstat Colorados historie. Anklagemyndigheden i delstaten mener, at det var en psykisk syg dansk mand, der stod bag.

Manden, der er i 50'erne, har siddet fængslet i over 1000 dage - siden juni 2018.

Retssagen har i lang tid stået i stampe, fordi den ikke kan indledes, da han ikke er i stand til at møde i en straffesag.

Det danske udenrigsministerium bekræfter nu, at det følger sagen.

- Udenrigsministeriet er bekendt med sagen og yder konsulær bistand. Vi kan dog ikke kommentere yderligere, da vi har tavshedspligt i personsager, oplyser ministeriet i et skriftligt svar.

Hvordan Udenrigsministeriet bistår i sagen er derfor uvist. Den danske konsul i Colorados hovedstad, Denver, Nanna Nielsen Smith, kan dog sige, at hun har fulgt sagen siden 2018.

Danskerens advokat, Jane Fisher-Byrialsen, fortæller, at det danske konsulat i Denver er "meget involveret".

- Der har vist ikke været et eneste retsmøde, de ikke har været med til. De har skrevet breve til retten, når de mente, der skete forkerte ting. Også bare for at lade retten vide, at de holder øje med, hvad der sker, siger hun.

- Jeg snakker med dem næsten en gang om ugen. De er meget inde over, hvad der sker mellem retsmøderne, og de vil gerne opdateres på, hvordan han har det. De forsøger at have kontakt med ham, men her på det sidste har det været svært, siger Jane Fisher-Byrialsen.

I øjeblikket ved hun end ikke, hvor han befinder sig.

31. august besluttede en civil domstol sideløbende med straffesagen, at danskeren kan tvangsmediciners, og dermed får han nu medicin mod sin vilje.

- Jeg har ikke snakket med ham, siden han blev tvangsmedicineret, siger Jane Fisher-Byrialsen.

Hun prøver at komme i kontakt med ham, men uden held. Hun formoder, at han er blevet flyttet til en lukket afdeling i Colorado, hvor det er muligt at tvangsmedicinere ham.

Jane Fisher-Byrialsen fik intet at vide om retsmødet om tvangsmedicinering, da en anden advokat blev tildelt danskeren i den civile sag.

Det er hun vred over, og hun har nu anmodet den civile domstol om at få tvangsmedicineringen stoppet og få høringen genoptaget med hende som advokat.

Næste retsmøde i straffesagen finder sted 15. oktober. Inden da vil hun modtage en rapport, hvori det vurderes, om danskeren er kompetent til at møde i straffesagen, efter at han er blevet tvangsmedicineret.

Advokaten håber, at den civile sag er genoptaget før retsmødet 15. oktober, eller at dommeren i hvert fald har taget stilling til hendes anmodning.

Branden i 2018 hærgede et område på over 43.000 hektar. 141 boliger gik op i røg.

Branden opstod ved et uheld, har danskeren oprindeligt forklaret. Efter at have grillet på en bålplads havde han lagt sig til at sove i sin autocamper og vågnede på grund af røgen.

Han rejste oprindeligt ind i USA på et almindeligt turistvisum i 2013.

Det er for længst udløbet.

Ifølge Jane Fisher-Byrialsen har han en bror i Danmark, som han ikke har haft kontakt til under fængslingen.

