Danske virksomheder havde rekordmange ansatte i udlandet i 2022

Danske datterselskaber havde flere ansatte i udlandet i 2022 end nogensinde før.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er blevet offentliggjort torsdag morgen.

Her fremgår det, at danske virksomheder havde godt 15.200 datterselskaber i udlandet i 2022. Datterselskaberne havde 1.690.000 ansatte, hvilket er en stigning på 2,4 procent sammenlignet med året før.

Det svarer ifølge Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri, til, at virksomhederne for hver 100 privatansatte i Danmark har yderligere 73 ansatte i udlandet.

- Mange danske virksomheder ville slet ikke kunne vokse sig lige så store uden mulighederne for at have aktiviteter i udlandet, skriver han i en kommentar til tallene.

Allan Sørensen fremhæver Novo Nordisk, som er Danmarks største virksomhed med over 28.000 ansatte i Danmark og over 35.000 ansatte i udlandet.

Danske virksomheder har flest ansatte i Frankrig, Polen, Tyskland, Indien og USA.

/ritzau/