Danske virksomheder overvejer alternativer til Kina

Corona-pandemien og Ruslands invasion af Ukraine har tilsyneladende gjort indtryk på de danske virksomheder, der har produktion i Kina eller handler med kineserne.

En undersøgelse, som Dansk Industri har foretaget blandt 85 danske virksomheder med aktiviteter i Kina viser, at 49 procent af dem enten har trukket aktiviteter ud af landet eller overvejer at gøre det.

Den hyppigste svar på, hvorfor troen på en fremtid i Kina vakler, er geopolitisk usikkerhed og frygten for afledte handelsrestriktioner.

Det forstår Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri.

- Kløften mellem Kina og Vesten vokser, og det har en negativ effekt på forretningspotentialet, siger han.

Kineserne mere end nogensinde før er sultne efter udenlandske investeringer, efter at man sidste år for første gang siden 1998 oplevede, at de udenlandske investeringer i Kina var lavere end de kinesiske investeringer i udlandet.

De rammer hårdt i et land, hvor ungdomsarbejdsløsheden er meget høj, hvor ejendomspriserne falder, og hvor økonomien i det hele taget har haft svært ved at genvinde fodfæstet efter de omfattende corona-nedlukninger.

Ifølge Hans Henrik Pontoppidan, der er generalsekretær i forretningsnetværket Danish-Chinese Business Forum betyder det til gengæld også, at de pragmatisk indstillede kinesere er forhandlingsvillige.

- Kineserne er ikke mere ideologiske, end at de kan ændre kurs, hvis der er behov for det. Og Kina er afhængig at både at kunne importere og eksportere, og derfor er de til at handle med, siger han.

Blandt de lande, som de danske virksomheder ifølge undersøgelsen vurderer som alternativer til Kina, finder man blandt andre Indien, Vietnam, Malaysia og USA.

/ritzau/