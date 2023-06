Danske virksomheder ser ud til at slippe for skrappe EU-krav

EU-Kommissionen har fredag offentliggjort et forslag til, hvordan de kommende krav til virksomhedernes rapportering om bæredygtighed skal udformes.

De kommende regler betyder, at flere virksomheder end før fremover vil skulle indberette, hvor bæredygtige de er.

Kravene er en stor mundfuld for virksomhederne, siger vicedirektør for Dansk Industri (DI) Kim Haggren.

Det glæder ham dog, "at der er indbygget væsentlighedskrav, der ser ud til at gøre det lettere for virksomhederne at håndhæve de kommende regler end frygtet".

- Det betyder, at virksomhederne kun skal rapportere om de krav, der er relevante for den enkelte virksomhed.

- Man kæder bæredygtigheden mere sammen med forretningen for den enkelte virksomhed, og det er rigtig positivt, siger han.

/ritzau/