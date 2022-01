Danske virksomheders salg sætter årsrekord på 11 måneder

De danske virksomheder har haft særdeles godt gang i salget i 2021, hvor der på 11 måneder er sat ny årsrekord.

Frem til og med november havde de solgt for 4090 milliarder kroner fraregnet energi, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Selv om tallet kun er for årets første 11 måneder, er 2021 ifølge cheføkonom Allan Sørensen, Dansk Industri, et rekordår.

- Allerede i november har virksomhederne nået den største årsomsætning nogensinde, skriver han i en kommentar.

Det er dog ikke alle brancher, hvor der har været gang i salget. Det gælder blandt andet inden for rejsebranchen.

Branchen har været hårdt ramt under corona, hvor verdens fly i lange periode har været parkeret på jorden.

De første 11 måneder af 2021 var salget inden for luftfart og rejsebureauer mere end 60 procent lavere end i 2019 før corona ifølge Allan Sørensen.

Han peger på, at genåbningen har givet et markant løft i virksomhedernes salg. I december kom dog nye restriktioner.

- Men rekorden er altså i hus og vil blot blive udbygget i december, lyder det fra økonomen.

I november blev der solgt for 397,5 milliarder kroner fraregnet energi. Det er 1,4 procent højere end måneden før.

Salgstallene bliver ved med at imponere cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank.

- Stort set alle erhverv har formået at løfte salget markant i efteråret og i særdeleshed i forhold til året før, skriver han i en kommentar.

Og det ser ud til at kunne fortsætte. I hvert fald er forudsætningerne for forbrug gode ifølge økonomen.

Danskernes købekraft er nemlig stærk, og der er masser af milliarder opsparet på bankkontorerne rundtomkring i landet.

- Det vil bidrage til at løfte salget for de danske virksomheder og ikke mindst løfte en branche som hoteller og restauranter et stykke vej videre ud af coronakrisen, som især har været mørk her, vurderer han.

/ritzau/