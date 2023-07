Danske Wood Wood taber millioner og lukker butikker

2022 blev et dyrt år for det danske modeselskab Wood Wood.

Året har både været præget af faldende forbrug, ustabilitet og en forringelse af varebeholdningens værdi.

Når alt er gjort op, kommer selskabet ud af året med et underskud på 32 millioner kroner. Året før lød underskuddet på 2,7 millioner kroner.

Det viser årsregnskabet for Carrington, som er Wood Woods moderselskab.

I regnskabet skriver ledelsen, at den i foråret 2023 har besluttet at reducere detailfodaftrykket.

Med andre ord vil antallet af butikker blive skåret ned.

- Med beslutningen om at reducere koncernens detailfodaftryk er vi i en mindre sårbar position over for fremtidig negativ forbrugeradfærd, skriver ledelsen i regnskabet.

Mads Lunøe, bestyrelsesmedlem i og medejer af Wood Wood, har tidligere fortalt, at selskabet har tænkt sig at reducere antallet af butikker "betragteligt".

Det skrev Børsen onsdag i sidste uge.

- Vores udenlandske butikker har været vores kæphest, og de har ikke været sat op på en fornuftig måde, sagde Mads Lunøe til avisen.

Han bekræftede dog ikke, at det var de udenlandske butikker, der ville blive lukket.

På Wood Woods hjemmeside kan man nu finde to butikker i København, en i lufthavnen, en i London og en i Berlin. Derudover er der to afdelinger i Illum i København - en henvendt til kvinder og en henvendt til mænd.

Ifølge Børsen fremgik der tidligere en butik i Aarhus, to på Frederiksberg og en mere i Berlin.

Carrington har haft et samlet underskud på omkring 38,8 millioner kroner de seneste tre regnskabsår.

I årene mellem 2015 og 2019 lykkedes det ellers selskabet at tjene penge.

Underskuddet i 2022 er det største i selskabets historie.

I slutningen af juni skrev Euroman, at Wood Wood har ubetalte regninger til flere mindre danske brands.

Ifølge Wood Woods topchef, Kyrk Macmillan, skyldes det blandt andet en igangværende omstrukturering af virksomheden.

- Vi har helt sikkert lavet fejl som en del af den proces, og tingene er faldet imellem nogle stole. Det må jeg erkende, sagde han til Euroman i juni.

Omstruktureringen indebærer ud over butikslukninger en nedskæring af antallet af brands, som forhandles i Wood Woods butikker. Det går fra 120 til 20, skrev magasinet.

/ritzau/