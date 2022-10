En dansk statsborger er død, mens vedkommende opholdt sig i et fængsel i Thailand, bekræfter myndigheder.

Dansker død i et thailandsk fængsel

I et thailandsk fængsel er en dansk statsborger fundet død.

Det skriver Ekstra Bladet, og oplysningen bekræftes af Udenrigsministeriet over for Ritzau.

Det er ikke oplyst, om der er tale om en mand eller en kvinde, ligesom alderen på vedkommende er uvis.

Da Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager, kan ministeriet ikke tilføje yderligere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er ingen oplysninger om, hvorfor danskeren var i fængslet - altså om vedkommende var dømt for en forbrydelse og i så fald hvilken. Personen kan også have været varetægtsfængslet forud for en retssag.

Ifølge Udenrigsministeriets tal sidder 128 danskere fængslet verden over. Flest af dem sidder bag tremmer i Europa, mens otte danskere er fængslet i Asien ifølge en opgørelse fra september.

/ritzau/