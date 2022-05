Dansker er dømt til døden for dobbeltdrab i Nigeria

Danske Peter Nielsen er i Nigeria dømt til døden for at have begået dobbeltdrab, oplyser reporter til TV 2.

56-årige danske Peter Nielsen er i Nigeria blevet dømt til døden for et dobbeltdrab begået i 2018.

Det oplyser Chinyere Omeire, retsreporter ved det nationale nyhedsbureau i Nigeria til TV 2. Flere nigerianske medier omtaler også dommen, som også er blevet bekræftet af Udenrigsministeriet.

Han er blevet dømt til døden ved hængning, lyder det.

Peter Nielsen blev i april 2018 sigtet for at have dræbt sin 37-årige nigerianske kone og deres fælles fireårige datter.

Drabene fandt sted i deres fælles hjem i den nigerianske hovedstad, Lagos.

Under hele sagen har Peter Nielsen nægtet sig skyldig. Hans forsvarer har under retssagen sagt, at morderen fortsat må være derude.

Drabet blev anmeldt i starten af april 2018 af den dræbte hustrus søster.

Politiets vurdering var dengang, at mor og barn var blevet udsat for vold i hjemmets soveværelse, inden de til sidst var blevet slæbt ind i køkkenet.

Peter Nielsen selv har under retssagen forklaret, at han han vågnede til synet af sin døde kone og datter.

- Jeg kyssede min kone og datter godnat og gik tilbage til sengen for at sove, sagde han ifølge flere medier under et retsmøde i november 2021.

- Jeg stod op omkring kl. 7:30, og jeg så, at min kone ikke var i soveværelset. Derfor gik jeg ud efter hende, siger Peter Nielsen som forklarer, at han fandt de to ligge livløse på gulvet.

Ifølge TV 2's korrespondent Ole Vestergaard er det et stykke tid siden, at en dødsdom i Nigeria senest er blevet eksekveret.

Det er ifølge ham ikke sket siden 2017, siger han til TV 2.

Peter Nielsen har mulighed for at anke dommen, hvor den højeste retsinstans i Nigeria er Supreme Court, som svarer til Højesteret.

Dommen skulle have været afsagt for to uger siden. Dommeren, Bolanle Okikiolu-Ighile, var på det tidspunkt ikke nået frem til en afgørelse og ville have længere betænkningstid.

Det danske udenrigsministerium tager generelt afstand fra dødsstraf og har gjort dette klart over for de nigerianske myndigheder. Det oplyser ministeriet i en mail til Ritzau fredag.

