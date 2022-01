En dansk statsborger er omkommet i Østrig, bekræfter Udenrigsministeriets Borgerservice over for B.T.

En dansker har mistet livet i en skiulykke i Østrig.

Det skal være sket fredag, skriver B.T.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter over for avisen, at en dansker er omkommet.

- De pårørende er underrettet, og Udenrigsministeriet yder konsulær bistand i sagen, oplyser ministeriet i et skriftligt svar til B.T.Af hensyn til tavshedspligt i personsager kan der ikke gives yderligere oplysninger.

Det er uvist, om der er tale om en mand eller en kvinde. Alderen er heller ikke oplyst.

/ritzau/