Danskere advares om stor ekstraregning efter russisk gasstop

Gaspriserne på det europæiske marked stiger mandag med omkring 25 procent, efter at Rusland lørdag lukkede for forsyningen til Europa via gasledningen Nord Stream 1 på ubestemt tid.

Derfor skal danskerne forberede sig på, at de bliver ramt af nogle store ekstraregninger i den nærmeste fremtid, siger Søren Kristensen, der er cheføkonom hos Sydbank.

- De danske gasforbrugere bliver i første omgang ramt hårdt af de her stigninger, men det gør elkunderne også, fordi gassen har stor betydning for elproduktionen.

Der vil gå en eller to måneder, inden prisstigningen slår ud i forbrugerpriserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det hører med til historien, at man op til mandagens stigning så ganske store fald.

- Så på trods af stigningen mandag rammer vi ikke helt den top, som vi havde i løbet af august, siger han.

Prisen for gas lyder tidligt mandag eftermiddag på cirka 270 euro per kilowatttime. I løbet af august lå den på knap 340 euro.

Ifølge Søren Kristensen er der ikke tvivl om, at det er Ruslands forsyningsstop til Europa, der er skyld i udviklingen mandag.

- Det er jo udbuddet, der bliver ramt, når Rusland igen siger, at der ikke sendes gas igennem Nord Stream 1, siger han.

- Og så handler det også om bekymringen for, hvad vi ser ind i med vinteren. Mange er bange for, om de overhovedet får gas, så de er villige til at betale en høj pris for det.

Cheføkonomen kalder det meget usædvanligt, at gasprisen stiger så meget på en dag.

- Det er nogle helt vilde prisstigninger.

- For nogle år siden repræsenterede en stigning på mere end 20 procent en betydeligt mindre værdi. Men med priserne i dag er udviklingen i kroner og øre uhørt, fastslår han.

Til sammenligning lå den europæiske gaspris på omkring 20 euro per kilowatttime i begyndelsen af sidste år.

Aktiemarkederne har også fået en hård medfart mandag.

For det danske C25-indeks så det værst ud kort efter fondsbørsens åbning, da det stod til at falde mere end to procent.

C25-indekset består af de 25 mest handlede aktier på det danske aktiemarked.

Siden har det ledende indeks genvundet noget terræn og ligger ved 14-tiden til at falde omkring 1,1 procent.

/ritzau/