Danskere: Er det ikke netop i krisetider, at kirken bør være åben?

Hvis kirkegængere ikke kan komme til gudstjeneste, må gudstjenesten komme til dem. Mange præster forsøger sig i disse dage med tilbud om alternativ kirkegang, der formidles via sociale medier. Men det er ikke nok, lyder kritik

Aflyst! Aflyst! Aflyst!

Beskeden er klar. Gudstjenester og arrangementer i landets sognekirker er aflyst i 14 dage på grund af coronavirussen. Dermed er der også lukkede døre at møde til søndagens gudstjenester.

Mange kirker tilbyder i stedet alternative videogudstjenester og optagelser af prædikener, der bliver lagt på kirkens hjemmeside og Facebook-sider.

Men det er ikke alle kirkegængere, der mener, at et digitalt alternativ, der kan benyttes hjemmefra, er godt nok. For selvom mange fuldt ud forstår biskoppernes beslutning om at lukke kirkerne som følge af myndighedernes anbefalinger, er andre mere kritiske. Det fremgår af kommentarer til opslag om aflysningerne på Facebook.

En kalder beslutningen "vanvittig", mens en anden kirkegænger i sin kommentar mener, det er "helt uforståeligt".

"Det er jo netop i krisetider, at kirken skal være åben," lyder det fra Randi Holmgaard Hundebøll.

At kirkens rum betyder meget for folk, ikke mindst i øjeblikket, viser også en anden kommentar af Christian Grund Sørensen. "Vi skal ikke glemme, at det er midt i krisen, at folk har brug for Gud. Og hvis Folkekirken ikke er til stede, hvordan så?"

Den position er der opbakning til fra Tommy Lubek Petersen. "Troede det var i netop den slags situationer, at det var vigtigt at bede til Gud.”

Kristne burde valfarte til fælles bøn og gudstjeneste i denne situation, mener Kenneth Sødergren. "Det virker for mig, som om gudsfrygt er afløst af coronafrygt,” skriver han.

Andre kirkegængere er mere positive over for aflysningerne af kirkernes gudstjenester den kommende tid.

"Det er selvfølgelig trist. Men fuldt forståeligt. Så må vi nøjes med Bibelen og læse selv. Pas godt på hinanden og dig selv,” skriver Kirsten Merete Hansen.

En kirkegænger kommer med et forslag om at rykke gudstjenesten ud af kirkerummet til et sted, hvor der er mere plads og mindre risiko for at smitte hinanden:

"Er det en idé at lave udendørs gudstjenester? Her kan man mødes , holde afstand, men se, høre og synge,” skriver Anna-Lise Aaen i sin kommentar på Facebook.

Sognepræst Kathrine Lilleør fra Sankt Pauls Kirke i København forstår godt folks behov for at samles i øjeblikket. Men der er et større hensyn at tage netop nu, mener hun.

"Tiden kalder på trøstende ord fra kirken. Og jeg forstår til fulde, at mange ønsker at samles. Men ikke mindst kirken skal også udvise omsorg for vores medmennesker. Kirken skal selvfølgelig vise agtpågivenhed og omsorg for de svage, der er i større risiko ved smitte. Her går hensynet til de svage altså forrest. I min kirke samles normalt 200-300 mennesker, og det vil være problematisk. Skal vi så vise folk væk, når vi når de tilladte 100? Det vil være en trist konsekvens," siger Kathrine Lilleør.

Hun har, som mange andre præster, valgt at holde sin prædiken digitalt og lægger den på både sin egen og kirkens Facebookside søndag formiddag.

"Vi lever heldigvis i en tid med sociale medier, og mange andre end mig vælger at forkynde Guds ord på anden vis søndag og andre helligdage, hvor vi ellers ville samles. Det vigtigste er forkyndelsen af Guds ord, og det kan godt ske på sociale medier, og så må alle finde vejen ind til de steder," siger hun.

Også i Tjørring Sogn i Herning Kommune kan kirkegængerne følge gudstjenesten online.

"Gudstjenesten flytter hjem til dig i morgen,” skriver præst René Nord Hansen på Facebook.

"Jeg sidder og stykker en lille gør-det-selv gudstjeneste sammen, som bliver tilgængelig på Baunekirkens facebookside i morgen. Det bliver et enkelt forslag til, hvordan man selv eller sammen med sin familie kan holde en kort lille gudstjeneste med salmer og bøn - og prædikenen bliver en lille videosøndagshilsen."

Sognepræst Sune Skjold Skarsholm fra Løsning Kirke ved Horsens griber også til utraditionelle midler for at forkynde Guds ord for sin menighed. Til Ekstra Bladet forklarer han, at det sker via en Youtube-kanal, hvor menigheden kan følge med.

"Det var oprindeligt meningen, at gudstjenesten skulle sendes fra et lukket kirkerum. Men af hensyn til personalet, har vi valgt, at jeg holder gudstjenesten i mit hjem,” siger Sune Skjold Skarsholm.

I Italien går kirker den modsatte vej, og kirkegængere kan glæde sig over alligevel at kunne komme til søndagsgudstjeneste. I første omgang var kirkerne i Rom ellers blevet lukket, men den beslutning er blevet omgjort ifølge det italienske medie ruxnow.com. Det skyldes ifølge mediet, at pave Frans ikke ønsker at isolere italienerne yderligere.

Se en oversigt over gudstjenester på internettet her.