Danskere sælger kryptoselskabet Coinify til israelsk milliardær

Det danske kryptoselskab Coinify er blevet solgt til den israelske milliardær Teddy Sagi.

Det skriver Børsen.

De to tidligere ejere af selskabet, Mark Højgaard og Hans Henrik Hoffmeyer, ønsker ikke at oplyse, hvad den præcise salgspris er.

Men Mark Højgaard siger til Børsen, at han er "meget tilfreds med prisen", og ifølge de to tidligere ejere har salget indbragt dem et trecifret millionbeløb.

Artiklen fortsætter under annoncen

Coinify leverer blandt andet betalingsløsninger, så webshops kan gøre det muligt for kunder at betale med kryptovaluta som eksempelvis bitcoin eller ethereum.

Selskabet er stiftet i 2014 af Mark Højgaard og Hans Henrik Hoffmeyer, der er forhenværende chef i betalingsvirksomheden Nets.

I 2021 solgte de to stiftere Coinify til den canadiske kryptovirksomhed Voyager Digital for over 100 millioner kroner. Dertil kom aktier i Voyager Digital, der dengang havde en værdi på omkring 530 millioner kroner, skriver Børsen.

Men i sommeren 2022 søgte det canadiske selskab om konkursbeskyttelse.

Herefter købte de danske stiftere Coinify tilbage for omkring 14 millioner kroner, skriver Børsen. Dertil kom en aftale om, at Voyager Digital skulle have 12,5 procent, hvis Coinify blev solgt igen.

Det er dermed anden gang, at de to danske stiftere sælger kryptovirksomheden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Sagi Groups intension er at skabe fremtidens betalingsvirksomheder. Vi føler, at vi med den nye ejer får lukket cirklen og løftet Coinify til et nyt niveau, siger Mark Højgaard til Børsen.

Teddy Sagi har ifølge Forbes en formue på mere end 38 milliarder kroner. Han stå bag flere børsnoterede selskaber i London, og ejer den populære turistattraktion Camden Market.

Ifølge Børsen er han én ud af 565 personer fra Israel, som er nævnt i Panama Papers.

Panama Papers henviser til personer, som har penge i skattely.

Inden salget ejede Mark Højgaard og Hans Henrik Hoffmeyer hver 50 procent af Coinify. Det viser oplysninger i cvr-registeret.

/ritzau/