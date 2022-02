Danskere står bag gyldent år for feriehusudlejning

Danskernes appetit på at leje sommerhuse eller feriehytter fortsætter med at vokse.

Efter et 2020, hvor coronapandemien fik danskerne til at blive inden for landets grænser i ferien, blev tendensen forstærket sidste år.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, der har opgjort antallet af feriehusudlejninger sidste år.

Det nåede op på 21,9 millioner overnatninger. Heraf udgjorde danskerne de 11 millioner eller lige godt halvdelen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er en stigning på to millioner i forhold til året før og mere end en fordobling i forhold til 2019.

Tyskerne plejer traditionelt at stå for størstedelen af udlejningerne, men er endnu ikke vendt tilbage i samme antal som tidligere.

Sidste år fandt der 10,3 millioner tyske overnatninger sted i de danske sommerhuse. Det er på niveau med året før, men et stykke fra toppen i 2019, hvor de foretog 13,3 millioner overnatninger.

Noget tyder dog på, at tyskerne vender tilbage i endnu større tal i år. Antallet af tyske bookinger var med udgangen af december 15 procent højere end året forinden. Til gengæld er danskernes bookinger omvendt gået 26 procent tilbage.

/ritzau/