Danskere vil droppe alkoholsalg, voldtægtsager giver dødsstraf i Bangladesh, og kønsneutrale salmer fejrer norske ægteskaber

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Tre ud af fire danskere mener, at salg af alkohol til unge under 18 år skal forbydes, viser en ny meningsmåling fra Kristeligt Dagblad. Mange er enige om, at danskernes drukkultur kan have skyggesider, og diskussionen har også ledt til spørgsmål om forældres ansvar for børns opdragelse ind i kulturen. Men tidligere gymnasieelev Kasper Thygesen ser anderledes på den omdiskuterede kulturarv. Han har været glad for sine forældres fordomsfrie tilgang til unges alkoholforbrug. For ham blev alkoholen en indgangsvinkel til et fællesskab og noget traditionsrigt. Læs hans historie i dagens Kristeligt Dagblad.

Det er ikke kun alkoholkulturen, der diskuteres. Også sexismekulturen raser videre i det danske medielandskab. Nu går 85 mandlige og kvindelige ledere ind i debatten og italesætter deres ansvar i MeToo-sager. De har underskrevet et dokument, hvor de lover at skærpe blikket og tage de skridt, der er nødvendige for at sætte en stopper for arbejdspladsernes sexisme.

”Vi tager ikke ansvar for andres misgerninger, men vi tager medansvar for i ord og handling at fremme en ordentlig kultur og medansvar for den kultur, der har været,” står der blandt andet i deres indlæg i Politiken.

Vi bevæger os fra ét medielandskab til et andet. Direktøren for det sociale medie Facebook, Mark Zuckerberg, ønsker nu at forbyde falsk og fordrejet indhold om Holocaust på Facebook, skriver The Verge. Senere i år vil brugerne altså opleve at blive henvist til myndighedskilder med korrekt information, hvis de søger på Holocaust på Facebook. Ændringerne er en konsekvens af ”den veldokumenterede stigning i antisemitisme globalt og den alarmerende grad af uvidenhed om Holocaust, især blandt unge,” oplyste Facebook i går.

Mark Zuckerberg har ellers tidligere talt for retten til fri tale, da han for to år siden afviste, at Facebook ville fjerne indhold vedrørende Holocaust.

”Jeg kæmper med spændingen mellem at være fortaler for ytringsfrihed og det skadelige indhold, der ubetydeliggør eller helt benægter Holocausts rædsler,” siger han nu.

Rædsler hersker også i Bangladesh. En stigning i antallet af seksuelle overgreb har ført til implementering af dødsstraf for voldtægtsforbrydere. Over tusind seksuelle forbrydelser er blevet anmeldt til politiet i Bangladesh mellem januar og september. Menneskerettighedsorganisationen Ain-o-Salish i Kendra oplyser, at mere end hver femte af disse anmelder handler om gruppevoldtægt. Men loven ændrer ikke, at mange kvinder stadig ikke anmelder voldtæger. Det skyldes blandt andet, at anmeldelserne sjældent leder til sigtelser, og de sager, der når retten, leder sjældent til nogen dom af voldtægtsforbrydere, skriver Ritzau.

Vi bliver i udlandet, hvor der i USA er nyt fra den katolske højesteretskandidat Amy Coney Barrett. I går fandt hendes bekræftelseshøring sted - en slags jobsamtale foran senatet, om man vil - efter hun blev nomineret til højesteretsdommer af Donald Trump. Siden nomineringen har hendes katolske tro fyldt meget i mediebilledet, hvor hun blandt andet er blevet beskyldt for at lade sine religiøse overbevisninger komme først. Men det bør ikke handle om religion, når en højesteretsdommer skal måles og vejes, mener hele 62 procent af adspurgte amerikanere ifølge The Christian Post. Det skaber et dilemma, fordi sådanne spørgsmål i forbindelse med en andre "ansættelser" ville være et lovbrud. Det har særligt været demokratiske senatorer, der tidligere har prikket til Trumps kanididater med spørgsmål om abort og LGBT+-emner. Det er blandt andet et problem, som vicepræsident Mike Pence har italesat til seneste valgdebat mod Kamala Harris.

Også vores norske naboer har i dag fokus på LGBT+-miljøet. En ny kønsneutral bryllupssalme, der fejrer homoseksuelle vielser, puster liv i debatten om mangfoldighed i kirken. Salmen, der tager fat i regnbuen som symbol, handler om samliv og det at vælge hinanden, skriver Vårt Land. Præst Solveig Bakkevig synes, at det er naturligt, at der introduceres nye salmer, som tager højde for beslutningen om ægteskab af samme køn fra 2017. Hun mener, at der et tomrum i den norske kirkes salmebog, da der her kun findes syv salmer under temaet ægteskab, hvoraf kun ganske få er anvendelige til vielser af partnere med samme køn. Salmen er skrevet af den norske sangerinde Hilde Trætteberg Serkland og hendes mand Trond som en del af avisen Vårt lands salmekonkurrence.

Til slut skal vi også runde seneste nyt om corona-situationen. Verdenssundhedsorganisationens (WHO) slår ned på forslag om, at man lader coronavirussen løbe frit, så virussen kan give flokimmunitet. Det skriver Ritzau. Organisationens generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kalder det uetisk og videnskabeligt problematisk, at tale om flokimmunitet på denne måde. Det er ikke en mulighed, at man lader en farligt virus, som man ikke forstår fuldt ud, løbe frit, mener han og påpeger samtidig, at der aldrig før i folkesundhedshistorien er blevet anvendt flokimmunitet som en strategi mod sygdomsudbrud.