Danskerne gemmer rekordmeget ekstra til pensionen hos PFA

Danskerne har i år indbetalt rekordmeget ekstra til pensionen hos PFA, der er landets største pensionskasse.

Her har der indtil videre været private indbetalinger på 326 millioner kroner. Det er de indbetalinger, som ligger ud over det, der er aftalt med arbejdsgiveren.

Året er dog som bekendt ikke slut endnu, og tallet kan derfor stige yderligere.

Allerede sidste år sås en stigende tendens, hvor de private indbetalinger nåede rekordniveauet 317 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den tendens er altså fortsat i år, fortæller koncerndirektør Camilla Holm. Hun peger på, at det kan skyldes, at danskerne for eksempel ikke været ude at rejse i samme omfang som tidligere.

- Og så tror jeg personligt også, at de negative renter på indlån i banken gør, at flere danskere forholder sig til, om de for eksempel skal lægge ekstra penge til side til pension, siger hun.

Jyske Bank blev i 2019 den første store bank i Danmark til at indføre negative renter på private kunders opsparing. Siden har det meste af banksektoren fulgt trop.

December er traditionelt en travl måned for pensionsindbetalinger, da året her kan gøres op, og man kan se, om man kan gemme ekstra til seniorlivet, fortæller direktøren.

Det er særligt danskere, som er over 50 år, der har indbetalt ekstra. Men det kan være godt allerede i en tidlig alder at interesse sig for pensionen:

- Hvis du starter som 20-årig med at betale til pension frem for som 40-årig, kan du faktisk betale næsten halvt så meget ind om måneden og så nå samme rådighedsbeløb som pensionist, siger Camilla Holm.

PFA har 1,3 millioner kunder og er landets største kommercielle pensionskasse.

Sidste år var der indbetalinger på 40 milliarder kroner, og de private af slagsen udgør altså kun en mindre del. I alt forvalter PFA pensionsmidler for 628 milliarder kroner.

Efter PFA kommer Danica Pension, Velliv, PensionDanmark og AP Pension på listen over de største pensionsselskaber.

/ritzau/