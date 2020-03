Danskerne hamstrer kæledyr i coronakrisen

På Inges Kattehjem i Glostrup når kattene ikke at blive lagt på hjemmesiden, før de er revet væk. Også hundekenneler oplever øget efterspørgsel. Bedre tid end normalt, aflyste udlandsferier og behov for selskab gør, at flere anskaffer sig kæledyr

Hvalpedrømme får vinger og katte går som varmt brød. Flere end normalt anskaffer sig kæledyr, nu hvor mange arbejder hjemme eller holder fri. Det viser en rundringning, Kristeligt Dagblad har foretaget.

På Inges Kattehjem i Glostrup blev der for eksempel hentet hele 21 katte allerede i ugen efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) sendte store dele af den danske arbejdsstyrke hjem, og lige nu er der flere, der ønsker kat, end der er katte at få, oplyser flere internater.

”Det går rigtigt stærkt. Vi når slet ikke at få dem lagt i kattegalleriet på vores hjemmeside, før de er reserveret,” siger konsulent Heidi Brygger fra Inges Kattehjem.

Samtidig med at efterspørgslen stiger, tager nogle internater færre dyr ind, fordi man er bange for at have for mange siddende, hvis passere og dyrlæger skulle blive smittet med coronavirus.

I Dansk Kennelklub oplever adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen en stigning på 25 procent i antallet af henvendelser om hunde.

”Det tager jo tid at starte en hvalp op, og den tid er der mange, der har nu. Derfor oplever vi, at folk fremrykker de planer, de allerede havde om at få hund,” siger Lise Lotte Christensen, som også mener, at aflyste ferieplaner til sommer gør, at den hvalpedrøm, man måske har haft i mange år, nu ”får vinger”, som hun formulerer det.

Til gengæld pointerer hun, at ingen dyr fortjener at blive anskaffet som tidsfordriv.

”At anskaffe sig et dyr er en livsstil, som man skal leve med de næste fem-ti-femten år. Men det er nu også min klare opfattelse, at folk er fornuftige nok og ikke impulskøber,” siger hun.

Meget handel med dyr foregår i dag på de sociale medier. Men det skal man passe på med, advarer Kirsten Ditlev Schøtt, kredsformand i Dyrenes Beskyttelse i Holstebro.

”Et dyr skal ikke afleveres med posten. Der er mange hæderlige udbydere af dyr på nettet, men det er også her, man finder de mindre hæderlige. Hvis det er det, man vil, vil jeg råde folk til at undersøge forholdene godt. Hvis der er den mindste tvivl eller man for eksempel ikke kan få love at se moderen til hvalpen, skal man lade være.”

Ud over at være godt selskab, er kæledyr også fast arbejde, påpeger hun.

Det er en kendt sag, at kæledyr kan have en positiv effekt på helbredet. Og også sindet kan nyde godt af dyrs selskab.

Det nære forhold mellem mennesker og dyr blev også provst Jørrgen Degn Bjerrum, Rødovre-Hvidovre Provsti, opmærksom på, da han for nogle år siden bisatte et såkalt ensomt menneske. Den afdøde havde nemlig ikke mange efterladte, mens hans hund betød alt for ham.

”Den anden skabelsesberetning taler jo om dyrene som værende skabt for, at mennesket ikke skal være alene. Og selv om de ikke helt duer, og Gud derfor må skabe kvinden, har Vorherre fra begyndelsen tænkt forbindelsen mellem dyr og mennesker meget tæt. Jeg tolker det sådan, at vi er levende væsner og i den grad er her på jorden sammen,” siger Jørgen Degn Bjerrum.

På Inges Kattehjem i Glostrup kommer der mandag fem nye katte til adoption, siger Heidi Brygger, som oplyser, at de argumenter, folk giver, når de ringer eller mailer, er, at nu har de tid og ro til at vænne katten til sit nye hjem.

”Det er bestemt ikke mit indtryk, at de handler impulsivt,” siger hun.