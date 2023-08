Danskerne holdt pungen i lommen i juli måned

På trods af inflation og stigende renter har salget i danske detailbutikker holdt sig nogenlunde stabilt, i hvert fald indtil nu.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt med hele 4,4 procent i juli måned, når man korrigerer for sæson, inflation og antal handelsdage.

Det er det laveste salg i 30 måneder, og endnu mere voldsomt er det gået ud over salget af fødevarer og andre dagligvarer.

Det er dykket med 8,4 procent hen over måneden, ligesom tøjsalget også var 5,4 procent mindre end i juni.

Hos Dansk Erhverv er seniorøkonom Kristian Skriver overrasket over det markante fald, blandt andet fordi forbrugertilliden er tiltagende, og beskæftigelsen fortsat er stærk.

- Det er et meget kraftigt fald i detailsalget, som vi primært ser i forbindelse med økonomiske kriser, men jeg vil dog afvente tallene for august, før jeg erklærer økonomisk krise, siger han.

Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, advarer da også mod at overfortolke tallene, fordi der kan være tale om et mere eller mindre tilfældigt udsving.

- Det kan eksempelvis spille ind, at det regnede i store dele af juli. Det sendte mange danskere på ferie, men kan også have betydet, at mange skruede ned for forbruget, siger han.

/ritzau/