Danskernes bilpark runder ved årsskiftet 200.000 elbiler

Der er ved årsskiftet indregistreret 200.000 elbiler. Det betyder, at syv procent af den danske bilbestand nu udgøres af elektriske biler.

Det er en milepæl i den grønne omstilling af bilparken i Danmark, lyder det fra administrerende direktør Mads Rørvig, De Danske Bilimportører.

- Der er kommet kraftig acceleration på elbilsalget, særligt i løbet af det sidste år, hvilket har resulteret i, at der nu er 200.000 elbiler på de danske veje.

- Det er gode nyheder for den grønne omstilling, hvor elbilerne spiller en nøglerolle, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Per 12. oktober 2022 var der registreret 100.000 elbiler. På godt et år er antallet af elbiler således blevet fordoblet.

Der er ifølge Mads Rørvig flere grunde til, at der er kommet flere elbiler på vejene de seneste år.

- Vi har haft en afgiftsfritagelse et stykke tid, og det er en af årsagerne. Derudover er udbuddet af elbiler blevet større, samtidig med at ladeinfrastrukturen er blevet markant bedre, siger han.

Der er dog ifølge bilimportørerne risiko for opbremsning i salget af elbiler, da afgiftslettelserne står til at blive udfaset fra 2026.

- Det skal vi have overbevist politikerne om at ændre. Danskerne er meget sensitive over for prisændringer. Så hvis ikke politikerne justerer afgifterne, kan man godt forestille sig, at der kommer et tilbageslag for elbiler, siger Mads Rørvig.

Hos bilejernes organisation, FDM, mærker man danskernes stigende interesse for at erhverve elbiler.

Artiklen fortsætter under annoncen

- At danskerne i den grad har fået appetit på at køre elbil, mærker vi tydeligt i FDMs købsrådgivning, hvor syv ud af ti henvendelser i dag handler om enten valg af elbil eller opladning, siger administrerende direktør i FDM Stina Glavind.

Men der skal gøres noget for at opretholde "kadencen" for elbilsalget, påpeger hun.

- Skal vi holde kadencen i det nye år, og have endnu flere til at vælge elbil, er der brug for helt billige elbiler til dem, som har et mindre bilbudget, og at politikerne gør det nemmere, at for eksempel boligforeninger får bedre og nemmere mulighed for at etablere den nødvendig ladeinfrastruktur, siger Stina Glavind.

EU-landene er blevet enige om at stoppe salg af biler med forbrændingsmotorer fra 2035.

/ritzau/