Danskernes opsparinger vokser fortsat trods høj inflation

Selv om buldrende inflation har gjort et betydeligt indhug i danskernes økonomiske råderum, fortsætter deres opsparinger med at vokse.

Det viser en opgørelse fra Nationalbanken mandag morgen.

I februar steg det samlede indlån i landets banker med 9,6 milliarder kroner. Det betyder, at der samlet står 1087 milliarder kroner.

Ifølge Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, er det dog langt fra alle, som vil kunne genkende det billede.

Det skyldes, at de store bankindlån er meget ulige fordelt mellem borgerne, skriver han i en kommentar.

- Og nogle oplever at må tære på opsparingen i en mere dyr tid.

Udviklingen er primært et resultat af, at beskæftigelsen bliver ved med at sætte rekord, vurderer han.

- 175.000 flere er i dag i beskæftigelsen sammenlignet med tiden inden coronapandemien, og det medvirker til at øge den samlede lønindkomst.

Derudover spiller det også en rolle, at danskerne nu igen får en positiv rente på deres indløn, hvilket ifølge Brian Friis Helmer øger incitamentet til at spare op.

- Bankindlånet mister dog købekraft som følge af den høje stigning i forbrugerpriserne, skriver han videre.

- Det betyder, at man ganske enkelt kan købe mindre for de penge, man har stående på kontoen. Korrigerer vi for det, er bankindlånets købekraft faldet med 40 milliarder kroner det seneste år.

