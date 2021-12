Danskernes pensioner når rekordhøjde i coronaens andet år

Virksomheder har omstillet sig under pandemi. Det er afspejlet sig i stigende aktier, siger pensionsdirektør.

2021 har været godt for de danske pensionsopsparere, selv om året har været præget af corona og nedlukninger.

Kunder hos landets største pensionsselskaber med 20 år til pensionen, der har valgt middel risiko for deres investeringer, har i gennemsnit kunnet se deres opsparinger vokse med omtrent 15 procent i værdi.

Det viser en opgørelse fra finanshuset Morningstar for årets første 11 måneder kombineret med udviklingen på finansmarkederne frem til slutningen af december.

Dermed vil en typisk pensionskunde med en million kroner i opsparingen ved årets start have øget med omkring 150.000 kroner, inden der bliver trukket skat af afkastet.

Hos Danica Pension fremhæver investeringsdirektør Poul Kobberup, at det har været et godt år på aktiemarkedet.

Virksomhederne har omstillet sig til en hverdag med coronavirus, hvor både arbejdsgange og forbrugsmønstre har ændret sig.

- Vi har lært at leve med pandemien på godt og ondt. Virksomhederne har været i stand til at innovere og omstille produktionen til en ny situation.

- De har derfor kunnet levere de bedste resultater nogensinde. Det afspejler sig i stigende aktiekurser, siger han.

Under coronapandemien har både stater og centralbanker med gigantiske milliardbeløb været med til at holde hånden under verdensøkonomien.

Den støtte er ved at blive aftrappet, og med flere år i træk med store afkast forventer Danica ikke at kunne levere en gentagelse i 2022. Poul Kobberup forventer afkast i størrelsesordenen 4-6 procent.

Samme melding kommer fra Sampension. Direktør Hasse Jørgensen fremhæver dog, at pensionerne efter et godt 2021 er på et rekordhøjt niveau samlet set.

- Den høje og stigende inflation betyder, at der er udsigt til pengepolitiske stramninger og rentestigninger i det nye år, hvor corona fortsat vil være et generelt usikkerhedsmoment - herunder også for økonomierne og finansmarkederne.

- Derfor er der alt andet lige udsigt til lavere afkast næste år, selv om vi stadig er forholdsvis optimistiske, siger Hasse Jørgensen i en skriftlig kommentar.

