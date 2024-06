Danskernes pensionsformue tog et dyk i april

Efter et halvt år med flotte afkast fik den danske pensionsformue lidt af et hug i april måned.

Tal fra Nationalbanken viser, at forsikrings- og pensionssektoren fik et negativt afkast på 90 milliarder kroner i april.

Når april måned var skidt for pensionsopsparingen, skyldes det i høj grad, at en stor del af formuen er placeret i aktier, som havde en vanskelig april måned.

Og selv om det er rigtigt mange penge, så opvejes tabet så rigeligt af det plus, der har været i de foregående fem måneder.

Det seneste halve år har afkastet således været 386 milliarder kroner.

Derfor gælder det ifølge privatøkonom Brian Friis Helmer også om at have det lange lys på, når man taler pensionsopsparing.

- Det har de fleste, når vi taler pensionsopsparing, da de fleste først skal bruge pengene et godt stykke ude i fremtiden.

- Derfor er der plads til udsving undervejs, og at afkastene kan vende på en tallerken. Det skal man huske på, når det går vildt for sig på de finansielle markeder, siger han.

Traditionelt har obligationer udgjort størstedelen af den danske pensionsformue.

Men ifølge Nationalbankens seneste opgørelse udgør aktierne nu en større del end obligationer.

Det skyldes blandt andet, at flere og flere overgår til såkaldt markedsrente, hvor renten afhænger af markedsudviklingen og ikke er fast.

Samtidig er kursværdien af særligt amerikanske aktier steget kraftigt hen over det seneste halve år, og det har øget værdien af aktieformuen.

Ud over afkastet bidrager pensionsindbetalinger også til, at danskernes reserver til alderdommen vokser.

De udgjorde 40,6 milliarder kroner i første kvartal og vokser næsten konstant.

- De betydelige indbetalinger til pension i år skyldes især, at beskæftigelsen fortsætter med at skyde i vejret herhjemme, ligesom der også er pil op for danskernes lønninger.

- Hertil kommer, at mange på egen hånd har valgt at sætte ekstra ind på pensionen i 2024, siger Anne-Louise Lindkvist, der er kunderådgivningschef hos Sampension.

Den danske pensionsformue faldt med 563 milliarder kroner i 2022, der var præget af store kursfald på aktiemarkederne.

Noget af det tabte blev dog indhentet igen i 2023, hvor det blev til et samlet plus på 284 milliarder kroner.

Den samlede pensionsformue lød på lidt over 4000 milliarder kroner ved udgangen af 2023.

/ritzau/