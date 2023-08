DAT lukker rute mellem Karup og København - ny operatør på vej

Flyselskabet Danish Air Transport (DAT) indstiller sin indenrigsrute mellem Københavns Lufthavn og Midtjyllands Lufthavn ved Karup endegyldigt. Den sidste flyvning bliver 8. september.

Det skriver DR.

Dog forsikrer formand for Midtjyllands Lufthavn og borgmester i Viborg Ulrik Wilbek (V), at flyvningen vil blive genoptaget med en ny operatør. Det skulle ske allerede 11. september, oplyser han til DR.

Ifølge luftfartsmediet Check-In vil drøftelserne med en ny operatør begynde i løbet af den kommende uge.

Ruten var lukket i fire måneder hen over vinteren, men genåbnede 17. april i år.

DAT indstillede driften i december sidste år på grund af høje brændstofpriser og for få solgte billetter.

Det skete blandt andet, efter at regeringen havde vedtaget en toårig aftale om statsstøtte til Midtjyllands Lufthavn på 4,2 millioner kroner om året.

Det var med til at lokke DAT tilbage til lufthavnen, da selskabet blev tilbudt nogle fordelagtige opstartsvilkår, skriver Check-In.

Selv om der angiveligt er fundet en afløser, ærgrer det Ulrik Wilbek, at DAT nu har valgt at trække sig endegyldigt fra ruten.

- Det vi har fået at vide, er, at DAT har svært ved at se en forretningsmæssig idé i dette, og det er ærgerligt, da vi havde besluttet at skulle se tingene an og havde lavet en etårig aftale, siger Ulrik Wilbek til DR P4 Midt og Vest ifølge Check-In.

- Vi synes, at det gik den rigtige vej, og det blev ikke givet en chance.

Lufthavnen i Karup blev etableret i 1965. Den er ejet af kommunerne i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

Før coronakrisen ramte, rejste cirka 120.000 passagerer gennem lufthavnen hvert år.

