Data om 6625 kundenumre hos teleselskabet 3 er blevet kompromitteret

Oplysninger om 6625 kundenumre hos teleselskabet 3 er blevet kompromitteret.

Det skriver teleselskabet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at uvedkommende har tiltvunget sig adgang til de berørte kunders data.

Kundedirektør i 3 Peter Kirk Nielsen skriver i pressemeddelelsen, at 3 ser på sagen med største alvor, og at der er iværksat en omfattende undersøgelsen.

- Da vi blev gjort bekendte med sagen, lukkede vi ned for fejlen med det samme og fik identificeret årsagen, skriver han.

Der er tale om oplysninger som kundenumre, navne, adresser og telefonnumre.

Dermed er der ikke blevet kompromitteret betalingsdata eller bank- eller kreditoplysninger.

Oplysninger blev indhentet for to uger siden, og strækker sig derfra tre måneder bagud.

Kompromitteringen af data er sket ved, at udefrakommende uretmæssigt har tiltvunget sig adgang til kundedata via et lokalt drev på en af teleselskabets underleverandørers computere, skriver teleselskabet.

Dermed er det kun en isoleret mængde data, der er blevet kompromitteret. Der har ikke været adgang til 3's netværk eller systemer, skriver 3.

Teleselskabet skriver, at de berørte kunder er blevet kontaktet, ligesom politiet efterforsker hændelsen. Derudover har 3 også underrettet øvrige relevante myndigheder.

