Datatilsyn dropper undersøgelse om datatyveri hos Netcompany

Datatilsynet vil på nuværende tidspunkt ikke undersøge it-selskabet Netcompany i sømmene efter en sag om datatyveri.

Det skriver tilsynet i en pressemeddelelse, hvor det præciserer, at en yderligere undersøgelse af selskabet lukkes efter svar fra Netcompany.

Datatilsynet sendte i slutningen af februar en række spørgsmål til Netcompany for at få afklaret, om der var forhold i en sag om datatyveri, der var omfattet af databeskyttelsesregler.

Netcompany, der leverer it-løsninger til det offentlige, blev i februar udsat for datatyveri.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge selskabet drejede tyveriet sig om kildekode og nogle simple manualer til Netcompany-værktøjer. Det er ikke blevet konkretiseres, hvilke værktøjer der er tale om.

- Datatilsynet har gennemgået de svar, Netcompany har sendt, og har på den baggrund vurderet, at der for nuværende ikke er grundlag for, at tilsynet foretager yderligere undersøgelse, skriver tilsynet i pressemeddelelsen.

/ritzau/