De globale fødevarepriser falder til det laveste niveau i to år

De globale priser på fødevarer faldt i maj med 2,6 procent sammenlignet med priserne i april.

Priserne ligger samlet set på det laveste niveau i to år.

Det viser verdensprisindekset fra FN's fødevare- og landbrugsorganisation FAO ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fødevarepriserne har samlet set værende faldende globalt i 13 af de seneste 14 måneder. Faldet gælder dog ikke på alle fødevaregrupper.

Mens priserne på vegetabilske olier, korn og mejeriprodukter et faldet med mellem tre og ni procent siden april, er varer som sukker og kød steget en smule i pris.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre mener, at der er tale om "et helt vildt fald", der kan ende med at få en betydning for de danske forbrugere.

- De danske forbrugere har oplevet, at fødevarepriserne er blevet markant dyrere det seneste år. Men dagens tal efterlader håb for, at det igen kan blive billigere for danskerne at fylde indkøbskurven, siger han.

Han understreger dog, at der ikke er en komplet sammenhæng mellem den globale fødevarepris og de danske forbrugerpriser.

Det skyldes, at de globale fødevarepriser er på selve råvarerne, mens de fødevarer danskerne pakker i indkøbskurven er transporterede, opbevaret og som oftest også er forarbejdet.

- Samtidig spiller leverandørkontrakter også en rolle. Det ligger dog i kortene, at der godt kan komme et prisfald på fødevarer for danskerne med en forsinkelse, siger Jeppe Juul Borre.

/ritzau/