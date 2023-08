De globale fødevarepriser stiger efter udløb af kornaftale

De globale priser på fødevarer steg i juli med 1,5 procentpoint sammenlignet med juni, hvor priserne nåede sit laveste niveau i to år.

Det viser verdensprisindekset fra FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Stigningen i de globale fødevarepriser skyldes ifølge FAO, at aftalen om korneksport fra Ukraine udløb i midten af juli og bekymringer om den globale produktion.

Kornaftalen, der det seneste år har tilladt Ukraine at eksportere korn via Sortehavet, udløb den 17. juli.

Det skete efter, at Rusland ikke ville gå med til at forlænge aftalen om den ukrainske korneksport, der første gang blev indgået i juli 2022.

Cheføkonom ved Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre mener, at der er tale om en begrænset stigning og hæfter sig ved, at det blot er anden gang i løbet af de seneste 16 måneder, at der er en stigning i fødevarepriserne.

Det oplyser han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

De globale fødevarepriser slog prisrekord i marts sidste år umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine. Priserne ligger i dag 22 procent lavere, end da de var på deres højeste i 2022.

/ritzau/