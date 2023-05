De sidste coronalån skal tilbagebetales mandag

Mandag skal de sidste coronalån, der blev tilgængelige under pandemien, betales tilbage.

Størstedelen af det samlede beløb er tilbagebetalt, viser Skattestyrelsens afsluttende status.

Flere end 53.000 virksomheder har benyttet lånemuligheden og i alt taget lån for omkring 36,4 milliarder kroner.

Heraf har der allerede været betalingsfrist for 34,3 milliarder kroner.

1. maj er der frist for godt 6000 virksomheder, der i alt har taget lån for 2,1 milliarder kroner.

Skattestyrelsen forventer, at størstedelen af beløbet tilbagebetales til tiden. Det siger David Fjord Nielsen, der er fagdirektør i Skattestyrelsen

- Vi synes, at det er positivt, at så mange virksomheder har været i stand til at betale, siger David Fjord Nielsen, fagdirektør i Skattestyrelsen.

- Formålet med ordningen var at understøtte virksomhederne med likviditet i en svær situation, og i og med at størstedelen af beløbet er betalt, giver det et billede af, at ordningerne har hjulpet til at få langt de fleste virksomheder godt igennem pandemien.

Folketinget vedtog i 2020 og 2021 en række låneordninger. Mandagens betalingsfrist er den sjette og sidste af de lovfastsatte datoer for tilbagebetaling.

Af de 34,3 milliarder kroner, der har været betalingsfrist for, er de 30 milliarder kroner tilbagebetalt.

Derudover er 1,7 milliarder kroner en del af en betalingsordning. Det svarer ifølge styrelsen til, at godt 92 procent af lånebeløbet, der har haft betalingsfrist, enten er tilbagebetalt eller er en del af en betalingsordning.

Mandag er der så sidste frist for 6000 virksomheder. Hvis nogen af disse ikke tilbagebetaler til tiden eller opretter en betalingsordning, igangsættes en rykkerproces, fortæller fagdirektøren.

- Hvis ikke man som virksomhed reagerer på rykkerprocessen, bliver man i sidste ende sendt videre til gældsstyrelsen, som står for at inddrive den gæld, der er opstået, siger David Fjord Nielsen.

Coronapandemien ramte for alvor Danmark i 2020, og i den forbindelse lukkede statsminister Mette Frederiksen (S) Danmark ned 11. marts det år.

1. april i år overgik covid-19 til blot at være en smitsom sygdom, som eksempelvis influenza også er det.

