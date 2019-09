De vigtigste religiøse seværdigheder på Cypern

Smukke kirker, klostre, borgruiner og seværdigheder forbundet med den græske mytologi er blot nogle af de mange religiøse attraktioner Middelhavsøen Cypern har at byde på. Her er et uddrag af nogle af de vigtigste

Religøse seværdigheder i Troodos-bjergene

I Troodos-bjergene findes en af de mest besøgte, religiøse seværdigheder på Cypern: Kykkos-klostret.

Kykkos-klostret er Cyperns rigeste kloster, hvilket blandt andet fremgår af den overvældende guldudsmykning indenfor i klosterkirken.

Stedets store seværdighed og rigdom skyldes klostrets Jomfru Maria-ikon, der er grunden til klostrets eksistensberettigelse.

Ikonen er ifølge overleveringen malet af evangelisten Lukas, der traditionelt regnes for den første ikonmaler, og der findes kun tre ikoner tilbage i verden, der tilskrives ham.

Paradoksalt nok kan man ikke se seværdigheden, da det siges, at den guddommelige straf for at kigge direkte på ikonen er, at man mister synet. Derfor er ikonen dækket til.

For besøgende er der dog meget andet at se på på klostret end Jomfru Maria-ikonen. Overalt er der mosaikker med motiver fra bibelhistorien, og på klostergrunden er der også et museum med genstande fra både antikken, den tidlige kristendom og selvfølgelig en lang række ikoner.

Kykkos-klosteret står i voldsom kontrast til Troodos-områdets små bjergkirker, hvoraf 10 af dem modsat Kykkos er med på Unescos Verdensarvsliste.

Kirkerne,der set udefra kan forveksles med lader eller udhuse, er med på listen, fordi deres indvendige udsmykning giver en unik oversigt over byzantinsk og post-byzantinsk malerkunst på Cypern, som det hedder i begrundelsen.

Religøse seværdigheder i Famagusta

I 1291 bosatte mange kristne sig i Famagusta, der blev en vigtig havneby. Den trafik førte så mange penge med sig, at Famagusta for en kort periode blev en af verdens rigeste byer. Så rig, at fromme besøgende påtalte overklassens dekadente livsstil, hvilket førte til byggeriet af et utal af kirker. Ifølge overleveringen havde byen således 365 kirker en for hver dag i året.

Dette er utvivlsomt en overdrivelse, men der står fortsat flere kirker tilbage i bymidten. Enten som Sankt Nikolaj-kirken konverteret til moskéer eller som aldrig genopbyggede ruiner efter den osmanniske belejring i 1570-1571.

Sankt Nikolaj-kirken, der stod færdig i 1326 og er opført med katedralen i den franske by Reims som forbillede. Men i dag er Sankt Nikolaj kirken ikke længere en kirke, men en moské under navnet Lala Mustafa Pasha.

Alter og kirkebænke er for længst fjernet og erstattet af bløde tæpper og en mihrab den bedeniche, der viser retningen mod Mekka. Men selve rummet står endnu uændret og har en tydelig kirkefølelse over sig. Højt oppe på væggene er der stadig kristne symboler i form af stiliserede kors, ligesom mosaikvinduerne er bevarede.

Lala Mustafa Pasha-moskéen er den dominerende bygning i den gamle bydel i Famagusta og et godt eksempel på de forskellige aftryk, som Cyperns skiftende herskere har efterladt på øen, der siden 1974 har været delt i en græsk del og en tyrkisk del.

Religiøse seværdigheder i Larnaca

Larnaca er Cyperns tredjestørste by efter Nicosia og Limassol. Byen ligger på sydøstkysten. Områdets kendte historie begynder i det 13. århundrede før Kristus.

Den største seværdighed i Larnaca på Cyperns sydøstlige kyst er Lazarus-kirken. Kirken har sit navn, fordi den – måske – rummer nogle af de jordiske rester af Lazarus, som Jesus ifølge Johannes-evangeliet vækkede fra de døde.

Lazarus flygtede senere til Cypern, hvor han blev biskop i Kition (nutidens Larnaca) og levede 30 år mere.

Lazarus-kirken er opført over hans formodede grav, men stedet har haft en omtumlet historie. Graven forsvandt under arabisk herredømme fra år 649, men blev genfundet, og Lazarus’ jordiske rester blev overført til Istanbul i 898. I 1200-tallet tog korsriddere knogleresterne til Marseille i Frankrig, hvor de forsvandt.

Omkring år 900 blev kirken i Larnaca bygget. Den har haft perioder som græsk-ortodoks, romersk-katolsk og islamisk moské, men blev igen græsk-ortodoks fra 1589. Gennem tiden har brande og jordskælv hærget bygningen, og under en restaurering i 1972 blev der fundet menneskelige rester i en marmor-sarkofag under alteret. De er identificeret som dele af Lazarus, der ikke blev flyttet til Konstantinopel. Besøgende kan i dag se sarkofagen.

Lazarus-kirken er ikke prangende, men ligger smukt i sin kalkstens-fremtoning på et fredeligt torv i Larnacas sydlige centrum. Her kan man sætte sig på offentlige bænke eller ved caféborde og nyde vejret og synet af de mange mennesker, som besøger kirken og det tilhørende museum. Inden døre er kirken præget af træudskæringer og ikonmalerier i barok- og rokokostil, det meste fra 1700-tallet. Kirkens mest markante ydre del, klokketårnet, er fra 1857.

Religiøse seværdigheder i Pafos

Pafos på Cypern er fyldt med kulturelle aktiviteter. Pafos har mange besøgende og turister både på grund af områdets badestrande, havnepromenadens restauranter og indkøbsgaderne, men også grundet stedets righoldige, tusindårige historie.

I byens arkæologiske park kan man se lidt det hele: rester af villaer, paladser, befæstninger, teatre, gravsteder, vilde blomster og kirker.

Særligt imponerende er gulvmosaikkerne fra græsk og romersk tid på begge sider af vor tidsregnings begyndelse. I en bygning, navngivet efter den græske evighedsgud Aion, viser mosaikkerne fortællinger om sagnfigurer som Dionysos, Zeus, Cassiopeia, Eros, Athena og Apollo. Disse mosaikker er utroligt velbevarede og imponerende, selvom de er lavet i 300-tallet før Kristi fødsel.

Myten om den græske sagngudinde Afrodite er nært knyttet til Pafos, som overleveringen siger, at hun grundlagde. Ifølge legenden blev hun født af havets skum ved Petra tou Romiou (den græske klippe) sydøst for Pafos. Afrodite var gudinde for kærlighed, skønhed og frugtbarhed, og hendes navn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos.

Nord for Pafos finder man også de mytologiske Afrodites Bade, og østpå fra Pafos mod Limassol ligger Afrodites Fristed med ruiner og museum.

Læs mere om seværdigheder i byen Pafos her.