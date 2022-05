10 grunde til, at vi skal have kirkerne ind i klimakampen - og klimakampen ind i kirkerne

Der er ikke umiddelbart nogen direkte sammenhæng mellem kirkegængere og salmesang på den ene side og Greta Thunberg og klimakampagnens øvrige forkæmpere på den anden. Men det burde der være. For faktisk kan kirker og kirkelige organisationer være en overordentlig kraftfuld ressource at trække på i kampen for klimaet. Der mangler bare to ting: At kirkerne får øjnene op for klimakampen, og at klimakampen får øjnene op for kirkerne.

Her er 10 grunde til, hvorfor kirker og kirkelige organisationer med fordel kan tænkes endnu mere ind i klimakampen: