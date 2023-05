I dag er det en klassiker. Men da balletten blev opført for første gang, skabte den panik

Kunst kan forvandle idéer, give håb eller skabe frygt. Når der er en indre overensstemmelse mellem værkets form og indhold, berøres man.

Balletten "Le Sacre du Printemps" med musik af Igor Stravinskij og koreografi af Vaslav Nijinskij blev uropført den 29. maj 1913 i Paris i det nye Théatre des Champs-Elysées. Stykket bygger på en ganske enkel idé: I en hedensk stamme tages der varsler om det kommende forår, hvor alt skal gro og spire. Varslerne er dårlige, og en ung kvinde danser sig til døde for guderne.

Les Ballet Russes havde i perioden 1909-1929 samlet mange eksilerede musikere, balletdansere og komponister i Paris. Serge Diaghilev var kompagniets leder, og i løbet af sæsonerne 1912 og 1913 komponerede Igor Stravinskij sine mest kendte balletter, "Ildfuglen" og "Petrusjka", til gruppen.

Det parisiske publikum var vant til moderne og eksperimenterende musik. Debussy, Satie og Ravel var jævnligt på plakaten. Optøjer og uro i forbindelse med uropførelser var almindeligt, men ingen havde alligevel forestillet sig den ballade, som "Le Sacre du Printemps" afstedkom.

Både musikken og koreografien udløste kaos. Vaslav Nijinskij var en kendt solodanser, men en uerfaren koreograf. Ifølge flere skabte Nijinskij en voldsom og ensformig stammedans.

Uroen i salen begyndte næsten med det samme. Men da musikken nåede til takt 76, hvor varslerne om foråret udsiges, gik det helt galt. Her hamres en dissonerende akkord ud i strygerne. Endvidere spilles akkorden i et hårdt rytmisk mønster, som netop ikke kan gennemskues. Faste ottendedele i staccato, taktfaste, men med accenter som lander højst uventet. På det sted begyndte en kvinde blandt publikum at skrige, og på få øjeblikke var slåskampen i gang. Fra galleriet lød der bravoråb og klapsalver. På gulvet sloges borgerskabet.

De løse lænestole på gulvet blev skubbet og væltet rundt. Alt var kaos. Det kan undre, at man ikke afbrød forestillingen, men nu blev det en kraftprøve mellem musik og ballet på den ene side og publikum på den anden.

De groteske og kaotiske optrin, som varede de resterende 30 minutter af forestillingen, fortsatte ude på gaden. Lyset blev på et tidspunkt tændt i salen, slukket og tændt igen. Folk hujede, da Stravinskij forlod sin plads og hastede om bag scenen. Nijinskij stod i kulissen og hamrede rytmen med en stok i gulvet.

Dirigenten Pierre Monteux prøvede at holde sammen på det hele, og man ved ikke, om det lykkedes eller ej, for musikerne kunne ikke høre hinanden. Altså en eklatant musikalsk fiasko.

Musikken begynder med en fagotsolo. Fagotten spiller i sit allerhøjeste register, og den første tone spilles så svagt, at man tvivler på, om musikken er begyndt. Langsomt tilsættes flere klangfarver med basklarinet og engelskhorn. Tone for tone vokser et kaotisk og vildt univers frem.

De voldsomme kræfter i musikken får én til at tro, at komponisten bare lader alle instrumenter spille løs, men musikken påvirker os netop kun, fordi Stravinskij har komponeret stramt og disciplineret. Kun en nodetro gennemspilning forløser værket. Musikkens paradoks og styrke er, at komponisten har styret alt ned til mindste detalje. Ingen toner er placeret forkert, rytmerne er alt andet end regelmæssige, motiver og betoninger forskydes, men de er nøje kalkulerede. Intet vender tilbage, der er ingen bevidstløse gentagelser for øret at hvile sig ved. Publikum drives frem mod musikkens uundgåelige konsekvens: offerdansen. Vi jages, vi kan ikke bare vende os og gå væk. Pulsen og intensiteten stiger med paukernes rumlen og messingblæsernes skarpe klange.

Når stortrommen slås an, samtidig med at de dybe blæsere spiller, forplantes lyden ind i kroppen. Som kontrast lokkes vi i korte øjeblikke med hvile, men endnu før vi når at opfatte det, hvirvles vi atter ind og ned i malstrømmen. Selv i den endelige slutakkord forløses de komplicerede strukturer ikke i en harmoni. Der er kun dødens stilhed tilbage, en slutning, der måske eller måske ikke føder nyt liv; en mørk dissonansakkord står dirrende tilbage. Musikken har forvandlet sig til en manifestation af det eksistentielle tomrum, som ligger i urfrygten: Vil naturen endnu en gang skænke os af sin overflod, eller vil det nye år bringe hunger og armod? Hvad vil der vise sig efter overgangen til den nye tilstand?

Set på mere end 100 års afstand er det fristende at tolke værket som en forudanelse om Første Verdenskrigs vanvittige menneskeofringer. Men i så fald skyldes det, at der i tiden var en generel bevægelse mod opløsning og afmagt. For Stravinskij eksisterede den sammenhæng naturligvis ikke. Han havde fundet et tonesprog og en stil, der netop kunne skildre menneskelivets grundbetingelser og frygten, som knytter sig dertil. Fra Stravinskijs perspektiv var det blevet muligt at komponere i en form, som modsvarede menneskehedens al-tid. Musikken kunne bryde med alle normer, være moderne og samtidig gribe tilbage til en urtid, hvor rytmen var hovedsproget.

De pæne borgere i teatret kunne være udvandret, da det gik op for dem, hvad Les Ballet Russes udsatte dem for. Ingen havde standset dem, men de var fanget mellem deres eget selvbillede (de havde netop overværet Chopins "Les Sylphides") af at være et moderne, dannet publikum og så den kunst, de mødte. De blev så at sige siddende lidt for længe. De blev indfanget i spindet. Netop det, som kunst kan.

Det er i musikkens karakter, vi i dag kan hente en videre inspiration. "Le Sacre du Printemps" er på mange orkestres repertoirer.

Kompositionsprincippet rammer noget alment: Når tingene pludselig lyder anderledes. Som i naturen, hvor der høres fuglekvidren, vindens raslen i træerne, og så bliver man forskrækket, når der bliver helt stille, eller fordi en gren knækker. Det er faresignaler. Bratte forandringer i lydbilledet kan forvandle en vandretur i en dansk bøgeskov til en gyser.

Musik med en god melodi derimod, med en regelmæssig rytme og lette harmonier skaber tryghed og ro i sindet. Vi bader i dopaminrusen, og vi lader os forføre.

"Le Sacre du Printemps" sætter vores frygt på noder. Man når ikke at blive vant til noget i universet. Intet opfører sig som forventet. Melodier bliver til iturevne stumper; rytmer når aldrig at danne et mønster; solofagotten lyder ikke som en fagot; strygergruppen spiller ikke, som strygere plejer, og hver gang man tror, man har forstået, hvor musikken fører én hen, afbrydes kontakten, og andre instrumenter tager fat på nyt stof. På den måde opdager man først flere af finesserne, når man har hørt stykket mange gange. Musikken er en kompliceret labyrint af skræmmende uforudsigeligheder. Man bliver ført ind i et forrevent, vildt landskab, hvor trygheden er blevet efterladt ude i garderoben.

Men hvis man har modet, føres man nye steder hen; man udvider sine musikalske grænser og møder stemninger, man ellers aldrig ville lære at kende. En indre tilstand af frygt er blevet overført til et partitur og klassisk orkester. Man kan lytte til den. Kunsten trækker de grundlæggende menneskelige følelser frem og ud af den enkelte. Det grusomme bringes frem i rummet. Dæmonen får form og navn.

Frygten forsvinder ikke ved at lytte til musikken, men der er bygget en formstruktur, en ramme, hvor følelsen i det mindste kan gennemleves.

Man kan på den måde i kulturhistorien såvel som i det enkelte menneskes udvikling tale om, at der er et før og et efter en opførelse af "Le Sacre du Printemps".