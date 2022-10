20 årig sosu-studerende skal sendes hjem til Syrien. Hvad mon Svend Auken ville tænke?

Tirsdag kunne DR berette om 20-årige Mariam Karim, som skal hjemsendes til Syrien, fordi udlændingemyndighederne vurderer, at det ikke er farligt for hende at rejse retur. Kurt Strand lyttede med