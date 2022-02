2022 er allerede præget af flere store olieudslip i udviklingslande

Vi er blot fem uger inde i 2022, men der har allerede været alvorlige olieudslip i fire af verdens lande. Det flyder med sort og forurenende olie langs flere af verdens kyster. Omkostningerne er enorme for både miljø og mennesker. Alligevel sker det igen og igen, men hvem bærer skylden? Og hvad kan der gøres for at forhindre disse gentagende naturkatastrofer?