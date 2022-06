For 55 år siden mistede jeg et nyfødt barn, som ikke måtte begraves i kirken. Tak til de Luther-kritiske teologer for at udfordre en middelalderlig indstilling

For 55 år siden fødte Ellis Schlüter en lille pige seks uger før tid i sit hjem i Dåstrup. Da præsten kom, var det første han spurgte om: Er barnet døbt?