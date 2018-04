80-årig bilist: Jeg kan nu køre, indtil jeg bliver 95 år uden kontrol – og det er vanvid

Et stort folketingsflertal besluttede sidste år, at vi gamle ikke længere skal have lægens attest på, at vort helbred er godt nok til en kørekortfornyelse. Den lovændring er et tab for trafiksikkerheden, skriver 80-årige Aksel Hundslev

Indtil jeg er 95 år, kan jeg fortsætte med at køre bil – uanset om jeg bliver senildement, får nedsat syn eller kommer til at lide af andre alders-sygdomme. For i fjor fik jeg som 80-årig fornyet mit kørekort. Det gælder i 15 år – uanset mit helbred!

Sådan har det været for alle gamle danskere siden i fjor sommer, da et stort folketingsflertal besluttede, at vi gamle ikke længere skal have lægens attest på, at vort helbred er godt nok til en kørekortfornyelse, der skete oftere, jo ældre man blev. I min nuværende alder hvert år. Det var en folketingsbeslutning, der bedst kan betegnes som vanvittig. Derfor er det godt, at Kristeligt Dagblad har taget sagen op.

Loven er et tab for trafiksikkerheden – og en sejr for Ældre Sagen, Christiansborgs måske mest indflydelsesrige lobby-organisation. Den har i årevis argumenteret for at få en sådan lovændring. For de ældre, har Ældre Sagen skrevet, ”undgår generelt at køre, når de opfatter det som utrygt”. Altså, når for eksempel en dement selv opfatter det som utrygt. Jo, godaw do!

ET ARGUMENT for lovændringen har været, at der ikke er sket mange trafikuheld, som gamle bilister var skyld i. Har lovgiverne mon overvejet, om det ikke netop har skyldtes lægetjekket, som altså nu er bortfaldet?

Vi er mange, som har oplevet gamle, der ikke opgav deres bilkørsel, før lægen satte en stopper for den.

Mine forældre blev begge meget gamle, det samme gjorde min svigerfar. Alle tre blev senildemente. Alle tre var helt og aldeles uden forståelse for, at de ikke længere måtte køre bil. De havde ikke stoppet, hvis deres respektive læger ikke havde gjort det for dem. Jeg havde en god bekendt i mit nabolag, en gammel herre, som lægen vurderede skulle til en køreprøve. Det kom han efter flere timers undervisning hos en kørelærer. Den gamle herre dumpede.

”Jeg var uheldig at komme til køreprøve hos en uegnet motorsagkyndig,” forklarede den uheldige helt bagefter. Han var overbevist om, at han burde være bestået, ”for jeg kører da lige så godt, som jeg altid har gjort; og jeg har aldrig fået så meget som en skramme i mine biler,” sagde han.

Han opfattede det altså ikke som utrygt (for sig selv og andre) at køre rundt på landevejene, sådan som Ældre Sagen – og tilsyneladende også Folketingets store flertal – mener, ældre selv kan finde ud af. Og min gamle bekendt var endda hverken svagtseende eller dement. Bare ældre og utvivlsomt med aftaget reaktionsevne (som alle os i den aldersklasse).

En anden aldersstegen herre i mit nabolag kørte i sin bil til det stedlige lægehus, hvor lægen konstaterede, at den gamle herres demens var så fremskreden, at han som en ellers nem del af lægeundersøgelsen ikke kunne tegne en urskive og sætte timetal på. Han var overrasket over, at han ikke kunne få lægeattest til fornyelse af kørekortet. For ”jeg kører da stadig godt”, mente han.

Havde lægen ikke stoppet den trafik, var den fortsat.

”DEN NÆRMESTE FAMILIE” skal overbevise de gamle trafik-usikre om, at de skal stoppe bilkørslen,” påstår fortalere for den ny lov.

Tøv lidt! Jeg kendte alle de ovenfor nævnte særdeles godt. Intet familiemedlem kunne have fået nogen af dem til at opgive kørekortet. Demens kaldes med god grund for ”pårørende-sygdommen”!

Jeg er selv i den ”farlige” alder. Men jeg håber, at jeg ikke vil insistere på at fortsætte bag rattet, hvis min kone eller andre nærtstående betragter det som forkert. Ja, jeg kan kun håbe – nu, da politikerne har gjort det muligt for mig selv at bestemme, om jeg er til fare for trafiksikkerheden!

Loven må laves om! Måske ikke helt til det, den var før den 1. juli 2017; for man bør i samme ombæring indføre, at det ikke skal være ens egen læge, der foretager undersøgelsen og udskriver lægeattesten, men at det er en ”udefra” – akkurat som det ved køreprøver er en ”ukendt” motorsagkyndig, som foretager vurderingen.

Der er næppe noget medlem af Folketinget, som vil stille forslag om at genindføre lægeundersøgelsen af os gamle. Men så kunne den ny ordning med borgerforslag måske være en idé. Der skal så blot 50.000 vælgeres opbakning til, før Folketinget har pligt til at tage spørgsmålet op.

Jeg er overbevist om, at vi er endog langt flere end 50.000 vælgere, som gerne ser en ændring, så jeg og andre gamle ikke bare kan speede løs i trafikken, hvis vi bliver demente.

Aksel Hundslev er journalist.