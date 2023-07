88-årig: Min barndom var hård, men fri. Måske kunne børn i dag have gavn af det samme

Jeg er 88 år gammel og opdraget i en tid med megen fysisk direkte autoritet. Vi fik tæsk i skolen både med ørefigner, hiven i ørerne og kinderne, spanskrør og rem i gymnastiksalen. Det lyder grimt, men det var dagligdag, og ingen tog sig meget af det – og hvis forældrene fik det at vide, fik vi måske en fortsættelse derhjemme. Det var en voldelig tid i det hele taget.

Til gengæld var vi som børn og unge frie, når vi ikke var i skole. Hjemme skulle vi møde til måltiderne, men ellers var der ingen, som tog sig særligt af, hvad vi lavede. Stress kendte vi ikke som begreb.

Min opvækst og kontakt med børnehaven (ja, der var forsøgs-børnehave dengang i 1940 i Esbjerg, hvor jeg kommer fra), skolen og ungdomsuddannelsen fik mig imidlertid til at interessere mig for alt muligt andet som bøger, musik, bandekrig med småtyveri, ungdomsbevægelsen, sport, især atletik. Alt muligt, som gav mulighed for afprøvning af grænser samt selvstændig udfoldelse og udvikling. Der var ikke noget formynderi.

Når jeg prøver at huske mine kammerater fra dengang og tænke på deres udvikling, så blev de rimeligt velfungerende i det omfang, hvor de kunne skabe et liv, en familie, en indtægt og uddannelse. Som eksempler kan jeg nævne, at en blev fisker, en blev lærer og museumsinspektør, en blev musiker og kok, en blev vvs-uddannet og ingeniør, to blev direktører for større virksomheder, en blev kaptajn hos et af de kendte rederier, og en enkelt gik til i alkohol – hvorfor spekulerede ingen på, og ingen ville ”redde” ham – men udgangspunktet var nok, at han blev soldat og senere indviklet i Suezkrigen og bagefter fik posttraumatisk stress syndrom.

Det var en anden verden – og en verden for mig at se med vitalitet og vilje til at skabe plads omkring sig. En verden med mange tabere og mange vindere. Om det var en bedre verden end i dag, er jeg ikke sikker på, men det var en verden uden formynderi og med direkte autoritetsudøvelse.

I min ungdom var især to bøger ret betydningsfulde for mig og viste mig nogle rammer for pædagogisk tænkning: A.S. Neill ”Summerhillskolen” i modsætning til Anton Makarenkos bog ”Vejen til livet”. Ingen af dem er kendte i dag, men som yderpunkter ramte de mig som ungt menneske lige i maven og gav mulighed for en begyndende forståelse af opdragelse og pædagogik. Det gav mig også en vis forståelse for, at voksnes forventninger langt fra altid er lykken for børn og unges udvikling – og især en forståelse af , at man kan selv med en fornuftig ramme tilstede.

Selv er jeg i dag pensioneret lektor, gammel virksomhedskonsulent og -udvikler, fagforfatter og tidligere formand for børnehave, skole og gymnasium. Med mine erfaringer og den smule viden om børns og unges udvikling, jeg stadigvæk har og kan huske, så forekommer verden af i dag inden for opdragelse og uddannelse mig at være noget forvirret og en lille smule hysterisk. Men det er måske en fejl?

Jeg taler ikke med dette lille skriv om indførelse af fysiske straffe i skole og hjem, men jeg kan godt overveje, om ikke en mere klar og synlig autoritet og lidt stærkere synlige rammer kunne være nyttigt, i stedet for den som nu – for mig at se – udbredte bløde tilgang og skjulte autoritet. Man kunne måske i højere grad derved skabe muligheder for, at børn og unge kunne opleve modstand og konsekvens i hverdagen, så de bedre kan håndtere den modgang, som livet giver os alle.

Erik Laugesen Kristensen er pensioneret lektor.