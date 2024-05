Åbent brev til sundhedsminister Sophie Løhde: Derfor træder vi ud af regeringens udvalg for en mere værdig død

Åbent brev til Udvalget for en mere værdig død og sundhedsminister Sophie Løhde (V):

Vi, Jesper Grud Rasmussen og Emma Helledie, har besluttet at træde ud af regeringens udvalg for en mere værdig død.

Vi trådte ind i udvalget for at bidrage til en samtale med danskerne om, hvad en værdig død er, og for at skabe debat med etiske overvejelser om, hvordan vi bedst sikrer en mere værdig død for alle.

Vores oplevelse er, at udvalget fra starten har haft et ufravigeligt fokus på at skabe konkrete modeller for aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Ikke med fokus på, om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord overhovedet skal ind i sundhedsvæsenet med de konsekvenser, det vil have. Men derimod et fokus på, hvordan aktiv dødshjælp og assisteret selvmord kan implementeres i Danmark.

Vi mener ikke, at det er den opgave, som kommissoriet stiller. Det er ikke den opgave, vi takkede ja til at påtage os. Hvis det politiske formål var, at udvalget skulle levere konkrete modeller for, hvordan aktiv dødshjælp og assisteret selvmord kan implementeres i Danmark, skulle det naturligvis have stået fuldstændigt utvetydigt i det kommissorie, udvalget fik. Det står der ikke.

Da vi ikke har kunnet opnå en fælles forståelse med de øvrige udvalgsmedlemmer om fortolkningen af kommissoriet og udvalgets egentlige formål, har vi valgt at udtræde.

Vi har stadig et dybtfølt ønske om at arbejde for en mere værdig død for alle, og vi bidrager fortsat gerne med viden og erfaring.

Venlig hilsen

Jesper Grud Rasmussen, klinisk sygeplejespecialist og fagområdegodkendt i det specialiserede palliative fagområde, og Emma Helledie, læge og fagområdespecialist i palliativ medicin