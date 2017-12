Her er årets 10 største debatter på k.dk

Er fodboldspilleren Nadia Nadim et forbillede? Og i så fald for hvad? Sender vi vores børn for tidligt i institution? Vores læsere var i år særligt optagede af debatterne om indvandring, børneopdragelse og sundhedssystemet. Her får du de 10 mest læste debatartikler fra 2017

Da det danske kvindelandshold i fodbold i sommers opnåede en flot andenplads ved Europamesterskabet i fodbold, var der særligt én dansk spiller, som løb med en stor del af opmærksomheden. Men det var ikke kun spillet på banen, der fik danskerne til at tale om angriberen Nadia Nadim. Det var også særligt historien om, hvordan hun som 12-årig kom til Danmark som flygtning, efter hendes far var blevet dræbt i hjemlandet Afghanistan, og at hun, når hun ikke spiller fodbold, uddanner sig til læge.

Den dobbelte rolle som både landsholdsspiller og medicinstuderende har fået mange til at fremhæve hende som et forbillede og et pragteksempel på vellykket integration. Selv har Nadia Nadim dog sagt, at hun efterhånden ikke ønsker at være et hundrede procent dansk, da hun mener, der foregår så megen negativ omtale af folk med anden etnisk baggrund.

Den udtalelse fik sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen til at spørge, hvad Nadia Nadim så egentlig er et forbillede for? Den artiklen blev årets næstmest læste debatartikel fra Kristeligt Dagblad, ligesom den blev citeret flittigt i andre medier også.

Udover indvandrings- og danskhedsdebat var læserne også særligt interesserede i børnepædagogik. Her blev artikler om mindfulness til børn og institutionsparathed flittigt læst.

Herunder kan du se hele listen over årets 10 mest læste debatartikler fra Kristeligt Dagblad.

1. Folketinget har nu reelt indført apartheid i Danmark

Tilbage i februar vedtog et flertal i folketinget, at man for at være dansk skal have danske forældre. Den beslutning gav Bjørn Standhart associationer til nationalsocialismen i Tyskland i 1930’erne, og han skrev i et debatindlæg, at Danmark nu reelt set havde indført apartheid.

2. Et forbillede for hvad?

Sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen spørger i denne mediekommentar, om Nadia Nadim egentlig kan være et forbillede for vellykket integration, når fodboldspilleren ikke ønsker at være et hundrede procent dansk.

3. Europa begår selvmord

Douglas Murray, britisk forfatter og direktør for tænketanken The Henry Jackson Society, udgav i maj måned en debatbog, hvor han argumenterer for, at Europa er ved at begå selvmord som følge af indvandring fra muslimske lande.

Et uddrag af bogen, der hedder"The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam", blev bragt som debatindlæg i Kristeligt Dagblad. Boguddragetendte året som den tredje mest læste debatartikel i 2017.

4. Vi sender små børn for tidligt i institution - og politikerne negligerer skadevirkningerne

Vuggestuer er ikke opfundet for barnets skyld, men for de voksnes, så de kan realisere deres karriere og tjene penge til det nye hus, skrev lektor Niels Arbøl tilbage i juni måned.

Han mener, at politikernes ønske om, at vi arbejder længere, og at kvinder kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet efter barselsorlov, skader de danske børn.

5. Morten Messerschmidt: Et ægteskab er mellem to af modsat køn

Medlem af Europa-Parlamentet Morten Messerschmidt (DF) vendte i juni måned tilbage, efter han i en periode havde været sygemeldt med stress.

Det gjorde han blandt andet med dette debatindlæg, hvor han argumentererfor, at et ægteskab mellem to af samme køn ikke kan kaldes et ægteskab.

6. Lisbeth Knudsen i debat med overlæge om samleverens død

Lisbeth Knudsen, chefredaktør for ugebrevet Mandag Morgen, mistede i 2016 sin samlever, der døde af kræft. Hun mener, at sygdomsforløbet på Herlev Hospital var både kaotisk og uværdigt.

Det fortæller hun i en bog, som Kristeligt Dagblad bragte et uddrag af. Det fik overlægen, som behandlede Lisbeth Knudsens samlever, til at skrive et åbent brev til Lisbeth Knudsen. Brevet og en efterfølgende e-mailkorrespondance mellem de to, blev årets sjette mest læste debatartikel.

7. ”Det er et vilkår!” Svarer din ledelse sådan?

Svar som ”sådan er det jo alle steder” og ”det er noget, vi er blevet pålagt” neutraliserer alle former for fagligt begrundet kritik og efterlader dem, der har fået svarene, som stumme og resignerede, skrev sociolog Rasmus Willig i april.

I indlægget reflekterer han over, hvordan ledere svarer på kritik, og hvordan ansattes ytringsfrihed er under pres på arbejdspladserne.

8. Psykolog: Nej tak til mindfulness for børn

Skal man behandle stress blandt børn med mindfulness? Ikke hvis det bliver den eneste måde at tackle problemet på, mener psykolog Anne Halkjær. Hvis man undlader at adressereårsagerne til, at børn bliver stressede, så er mindfulness blot udtryk for overfladisk symptombehandling, skrev hun tilbage i september måned.

9. Prins Henriks opførsel krænker nærmest både land og monarki

Kongehuset annoncerede i august måned, at prins Henrik ikke vil begraves sammen med Dronning Margrethe i Roskilde Domkirke, som det ellers var planen. Det fik sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen til at skrive, at det, hun kaldte en småbitter demonstration, unægteligt vil komme til at præge prinsens eftermæle.

Generelt var Prins Henrik et varmt debatemne i år, både i forbindelse med denne beslutning, men ikke mindst da kongehuset senere annoncerede, at prinsen lider af demens.

10. Studerende: Min mor lærte mig aldrig at kende

Jens Haag mistede som niårig sin mor, da hun døde af kræft. Alt han har tilbage af hende er billeder og to bøger, hun skrev i, som han ikke tør læse.

Han skriver rørende om, hvordan det er at miste sin mor som barn og om sorgen over, at moderen aldrig lærer den voksne mand, han er blevet, at kende.