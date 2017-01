Årets 10 mest læste debatartikler om sorg, hospitaler og ungdomsliv

Kristeligt Dagblads debatsider i 2016 har været fyldt med indlæg af unge, voksne og ældre med stærke meninger om livets små og store spørgsmål. Sorg, skilsmisse, ungdom, sygdom og indvandring er emner, der optager læserne. Også Pokémon får en hilsen fra Stine Bosse. Læs årets 10 mest læste debatartikler

I september indsendte Flemming Møldrup et indlæg om sin skilsmisse og om, hvordan han samtidig er "sammen" med ekskæresten, som han har et barn med. Smerten og de svære følelser må man pakke væk for børnene skyld, skriver han.



Møldrups kronik blev læst af så mange, at den er Kristeligt Dagblads mest læste debatartikel i 2016.



Læs også: Årets 10 mest læste artikler fra Kristeligt Dagblad

Et andet emne, der især optager læserne, er sorg. Tre af de mest læste artikler handler om sorgen set fra forskellige vinkler. Der er datteren, der har mistet sin far og sin søster på blot to år og skriver til Kristeligt Dagblad om at komme igennem den svære tid. Der er manden, der mistede sin hustru, mens hun var i en CT-scanner. Og en tredje artikel handler om sorgkulturen, der ikke giver plads tårer.

Også vilkårene for jordemødrene kritiseres i et indlæg, der er blandt de mest læste. Og de unge har også en stemme i debatten og kritiserer en ungdomskultur præget af stress og præstationsangst, der gør dem udbrændte alt for tidligt. Især én oplevelse endte i toppen af de mest læste.



Og så måtte erhvervskvinde Stine Bosse reagere på en ny spilledille, der ramte landet i sommer og sendte unge og voksne ud på gader og i parker for at fange Pokemons.

Herunder kan du se hele listen over årets 10 mest læste debatartikler fra Kristeligt Dagblad.



Flemming Møldrup er alenefar og stadig sammen med sin ekskæreste. I en kronik skrev han om at blive skilt, frustrationer, smerte og kærligheden til børnene, der vejer tungere end alt andet. For det er selvfølgelig svært at blive skilt, men det behøver ikke være svært at være skilt, skrev han.



Den meget personlige skilsmissehistorie gjorde stort indtryk på læserne og blev årets mest læste debatartikel.



Sarah Jane Kok går i gymnasiet og sendte et indlæg, hvor hun skrev, at vores ungdomskultur er kørt helt af sporet. Det opråb interesserede mange og blev den anden mest læste debatartikel i 2016.



I sit indlæg kritiserer Sarah Jane Kok den præstationskultur, der dominerer i samfundet og er blevet gymnasieelevernes levegrundlag. Vi er en generation af unge og fornuftige. Vi skal være kloge, smukke og sjove, og der er ikke plads til at være ung og dum, skriver hun.

Erhvervskvinden Stine Bosse måtte blande sig i en debat om ny spilledille, der kom til Danmark i år. Det virtuelle spil Pokémon Go førte børn og voksne ud på gaderne med hovedet nede i telefonen for at finde små monstre.



Det måtte Bosse kommentere og sagde til Kristeligt Dagblad, at dillen er grotesk, når almindelige mennesker med sund fornuft render rundt i andre folks haver for at fange noget, der ikke findes. Mange læste hendes undren i en artikel, der landede på top 3 over de mest læste debatartikler.

Jordemoder Catrine Lindgren nok af situationen på landets fødeafdelinger og delte sine frustrationer med avisens læsere i et indlæg, der blev en af årets mest læste.



Hun skriver, at personalet er presset til det yderste, og at der derfor sker fejl. Forholdene på landets fødeafdelinger har ramt grænsen, lyder opråbet fra jordemoderen.

Jørgen Rheinlænders rørende beretning om pludseligt at miste sin hustru Tina er en af årets mest læste fra Kristeligt Dagblads debatsider.



Tina døde på uforklarlig vis 15.36 onsdag den 27. april 2016 under en CT-scanning på hospitalet. Jørgen Rheinlænders savner mere støtte til de efterladte og undrer sig over, hvorfor man ikke gør mere for at få fat på de nærmeste, når situationer som denne opstår.

En anden dårlig oplevelse på et hospital delte 76-årige Else Marie Kjerkegaard, hvis operationsforløb på Rigshospitalet i København blev til en forfærdelig oplevelse, hvor hun både oplevede at blive glemt, ydmyget og at føle sig til besvær.



Hendes ærlige og personlige beretning fra mødet med hospitalet blev en af årets 10 mest læste debatartikler.

Årets danskhedsdebat fyldte meget i avisens debatsider. Og ikke mindst studerende Semi Kilics indlæg fik mange læsere og blev en af de mest læste.



Han rasede især imod retorikken i debatten og slår fast, at "alle os" med udenlandskklingende navne frabeder sig at blive påduttet andres mening og definition af det at være dansk.



”At turde er at miste fodfæste et kort øjeblik, ikke at turde er at miste sig selv.” Sådan skrev Sidsel Thorsteinsson, der på to år mistede både sin far og storesøster.



Hendes kronik om at arbejde med sorgen samt hendes råd til sine egne børn om at leve livet lige nu og her rørte mange læsere og blev en af årets mest læste.

Endnu en artikel om tonen og retorikken i debatten om indvandring fik læsernes opmærksomhed. Sognepræst Verena Irming-Pedersen advarer i sit indlæg mod en "yderst skræmmende udvikling" i ind- og udland, når mennesker får lov at anvende nazistiske begreber i den politiske debat.



Hendes opråb blev en af årets mest læste debatartikler.

Den tredje artikel om sorg blandt de mest læste debatartikler handler kritiserer nutidens sorgkultur, hvor omgivelserne ifølge de to skribenter stadig ser sorgen som noget, man skal ”komme igennem” og ”lades i fred med”. Der er behov større åbenhed om sorg og savn, mener de.



Kronikken om sorgkulturen endte blandt de 10 mest læste debatartikler og er skrevet af sygeplejerske og sekretariatschef i Landsforeningen Liv & Død Kirsten Søndergaard samt journalist Tom Nervil.