Abortspørgsmålet kan aldrig afklares. Men vi er nødt til at finde et fornuftigt kompromis

Abortdebatten indeholder kun ét hovedspørgsmål: Hvilke menneskerettigheder har det individ, som eksisterer i tidsrummet mellem undfangelse og fødsel? Og der findes ikke et tidspunkt, hvor der pludselig opstår et fuldgyldigt menneske. Men samtidig er der et helt åbenlyst etisk problem ved at afbryde individets liv. Naturligvis er problemet med kvindens liv og velfærd lige så vigtigt et spørgsmål, men dilemmaet ved abort opstår kun, fordi der er et hensyn at tage til det andet individ.