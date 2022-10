Adfærdens mester lægger seeren af ”Triangle of Sadness” i en vugge af etiske dilemmaer

Biografaktuelle ”Triangle of Sadness” er på alles læber og med god grund. Vores svenske nabo Ruben Östlund har positioneret sig som en uomgængelig filminstruktør, der, ud over aldrig at have lavet en dårlig film, har en enormt særegen stil.

Det bemærkelsesværdige ved Östlund er hans skarpe blik for det sociologiske. Han har en udpræget evne til at indkapsle menneskelig adfærd og udstiller samfundsmæssige klasser og de strukturer og den adfærd, der følger med. I fremstillingen hænger den sociologiske analyse meget tæt sammen med satiren, for studiet og fremstillingen af mennesker i grupper er ofte dybt satirisk for det udestående blik. Og hos instruktøren følger altid en afsløring, ligesom han er eminent til at give os noget helt andet end det, vi forventer. Deri består det komiske.

Alle Östlunds film befinder sig inden for den sociale sfære og i kollektive rum. Det er sociologi frem for psykologi. Det er altid det ydre og dét, der sker i gruppen, som er det centrale i modsætning til indre, følelsesmæssige processer.

I virkeligheden har Östlund en total desinteresse for sine karakterer. Deres velbefindende eller det at skulle føre dem sikkert i havn er ikke hans opgave, og han laver ikke karakterbårne film. Tendensen er tydeligst i ”De ufrivillige” (2008), ”Play” (2011) og ”Triangle of Sadness” (2022). Jeg vil tillade mig at hente et begreb fra litteraturens verden og overføre det til filmens verden: Östlund skriver ikke kollektivromaner, men han laver kollektivfilm.

Kollektivromanen har fokus på gruppen og ikke individet, og så udtrykker de ofte en marxistisk bevidsthed. Dette er meget rammende for Ruben Östlunds film. Hans tænkning og film bygger på marxistisk teori, hvilket sagtens kan lade sig gøre uden nødvendigvis at have et marxistisk-politisk formål. Alle hans film udspringer af et sociologisk blik, og den sociale analyse er det bærende element i hans film, som altid handler om klasse, magt, grupper, hierarki og kapital – socialt såvel som økonomisk.

Vi ser det tydeligt i den anmelderroste ”Triangle of Sadness”, Östlunds første store engelsksprogede produktion, som blandt andet er en analyse af overklasseborgernes blindhed over for den ubevidste undertrykkelse, de producerer – ikke kun gennem deres økonomiske fordel, men også ved at tillade sig ting, som andre ikke ville tillade sig.

Alligevel er det svært at hade dem. De er ikke onde mennesker, men fordi de mangler blik for andres konkrete virkeligheder, kommer de handlinger, de faktisk vil begå i godhedens navn, alligevel til at fremstå som magthandlinger. Men de er ikke onde – i hvert fald ikke intentionelt – deres virkelighedssans er bare forvrænget, fordi de kan leve i nuet hele tiden og uden store konsekvenser.

Men hvad så, hvis den luksusyacht, man er om bord på, kæntrer, og man pludselig er tvunget til at være på en øde ø?

På en øde ø er det hverken rigdom, skønhed eller social kapital på Instagram, der skaffer én plads øverst i hierarkiet. Derfor finder der et magtskifte sted. De riges såkaldte kompetencer er pludselig intet værd, for på en øde ø er det kun konkrete evner som at kunne fiske og tænde bål, der er nyttige. Derfor kan lokumsrenseren, der før var intet, gøre sig til kaptajn, for alle er afhængige af hendes evner.

Filmen viser, hvor langt en, der er ”ny i magten”, er villig til at gå for at fastholde sin position som den med kaptajnhatten på. Og det er langt. Men er det så hendes dårlige materielle kår, der har skabt et magtfuldt monster? I så fald kan det ikke siges at være en retfærdiggørelse og en suspendering fra det etiske ansvar, alle har.

På mange måder er det den samme tematik, Östlund kredser om i hans, i mine øjne, mest sociologisk interessante film, ”Play” fra 2011. Den handler om instruktørens yndlingstemaer: gruppedynamikker, klasseforskelle, magt og magtesløshed.

Vi følger en sort drengegruppe fra underklassen og en hvid drengegruppe fra den øvre middelklasse. Filmen foregår i Göteborg, som er en by med indbyggere fra næsten 190 forskellige lande med en meget høj andel af ikke-vestlige migranter. Byen lider under store bandeproblemer og en svækket sammenhængskraft.

I filmen udsætter den sorte drengegruppe den hvide drengegruppe for tyveri gennem manipulation, der spiller på fordomme om dem. De spørger, om de må se noget på en af drengenes telefoner og får tiltusket sig den. For hvor fordomsfuldt ville det ikke fremstå, hvis de hvide drenge ikke ville vise nogle jævnaldrende sorte drenge deres telefon?

Med en seismologisk præcision kiggede Östlund direkte ind i glaskuglen og ind i den forestående svenskkulturelle konflikt, der for alvor skulle udfolde sig fire år senere, da han lavede filmen.

Den store migrantkrise i 2015 gav mange svenskere en følelse af magtesløshed. Filmen portrætterer magt over for afmagt og lader de hvide drenge udgøre kulissen for de sorte drenge, aktørerne, som er dem, der sætter dagsordenen, og dem, som har fjernbetjeningen, med hvilken de kan trykke start eller stop. Og der bliver helt klart trykket start.

Man kunne påstå, at filmen handler om, at multikulturalismen ikke virker. Men jeg tror, filmen vil noget andet – eller i hvert fald mere. Den siger nærmere, at konflikt og klasseskel altid vil eksistere, hvormed den pirker til et grundlæggende antropologisk vilkår, som kan tage sig ud i et utal af plot og forklædninger.

”The Square” fra 2017 berører også både det sociale og samfundsmæssige, når den stiller det civiliserede over for det uciviliserede. Den afslører det uciviliserede, der findes, også hos den ellers civiliserede, og peger på den abe i rummet, der findes i os alle: dyret. I ”The Square” følger vi Christian, den prominente chefkonservator på museet Royal X, der får stjålet sin telefon af en tricktyv. I jagten efter tyven ender han i en lang række pinlige situationer, hvor hans værdighed sættes på spil. Christian er et menneske, der ikke kan leve op til de principper, han har opstillet for sig selv, og med stort overskud zoomer Östlund ind på det at tabe ansigt og på, hvad der sker, når facaden ikke kan holde.

Parallelt folder filmens samfundsmæssige kommentar sig ud. Christian har kurateret en konceptuel kunstudstilling, der hedder ”The Square”, som er en firkant, man kan træde ind i, og inden for hvis grænser, man kan bede om hjælp. Dér hersker tillid og omsorg.

Det er en kæmpemæssig satirisk kommentar til det samfund, vi lever i. Vi tror, at vi i Norden lever i kernesunde velfærdsstater, der netop er præget af tillid, omsorg og hjælpsomhed, men folk, der skriger på gaden, får ikke hjælp. Folk lader, som om de har travlt, men de er for sky til at gribe ind, hvis nogen har brug for hjælp. Det er bystander-effekten, Östlund illustrerer, det underlige socialpsykologiske fænomen at mennesker er mindre tilbøjelige til at hjælpe et offer, hvis der er andre mennesker til stede.

Vi tror, vi kan overholde vores principper, og vi tror, vi er gode. Men der er ofte en kæmpe uoverensstemmelse mellem det, mennesker siger, de er, og dem de er. Hvis mennesker var i stand til at overholde egne principper, ville det aldrig være nødvendigt at opstille en firkant inden for hvilken, de værdier, der burde herske alle steder, skal herske.

Filmen kan nok bedst beskrives som en lang vuggen frem og tilbage mellem etiske dilemmaer. Det er igen den sociale analyse, der er på spil sammen med temaer som sociale kontrakter, borgeransvar og maskefald. Altid med ægte mennesker og ikke helte. Det er menneskeligt og meget Östlundsk.