Kirkeårets cirkulære grundtanke, hvor det samme kommer igen og igen i en vidunderlig ens figur, står i skarp kontrast til nytårets lineære nytænkning, hvor det ene år tager det andet i virkelystens og hamsterhjulets tegn. Og vi har brug for begge dele, skriver Lene Tanggaard

Advent og nytår. Det moderne menneske har brug for to begyndelser

Advent og jul er forventning og glæde. Sådan skriver Kirsten M. Andersen, formand for Grundtvigs Forum, i selvsamme forums årsskrift 2021. Hun dvæler ved forskellen på de to årshjul, nemlig kirkeåret og kalenderåret. Kirkeårets begyndelse, første søndag i advent, markerer forventning, glæde, frygt og håb, mens kalenderåret, som de fleste fejrer ved nytår, er knyttet til inspiration, virkelyst, en ny begyndelse og for manges vedkommende en række tømmermænd. Nytårsforsæt eller ej.