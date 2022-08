Ægteskabet er i modgang. Det er folkekirkens opgave at hjælpe

Hvis vi ønsker, at par og familier kæmper for ægteskabet, må Folkekirken være klar til at kæmpe sammen med dem

2022 er blevet kaldt vielsernes år. Mange lover hinanden at elske og ære i medgang og modgang. Selve ægteskabet kan altså siges at opleve medgang. Samtidig er skilsmissetallet højt, og i den forstand kan ægteskabet også siges at være i modgang.

Denne modgang er en smerte og en stående udfordring for samfundet, som for kirken. Der er brug for både ord og handling. Folkekirken må vove at tale tydeligt om ægteskabet mellem mand og kvinde som skabelsesordning og tydeligt om troskab og tilgivelse og om værdien i at "bære hinandens byrder".