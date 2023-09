Ældre Sagen: Nej, vi kan ikke bare ”tage os sammen” ud af ensomhed

Det er meget glædeligt, at Bettina Post fra Kristeligt Dagblads etikpanel har sat sig grundigt ind i den nationale strategi og handlingsplan mod ensomhed, som Ældre Sagen og Røde Kors sammen med 113 andre organisationer præsenterede på Christiansborg lige før sommerferien.

Bettina Post stiller sig i sin klumme den 18. september imidlertid kritisk an over for strategiens ambition om, at vi ”som samfund skal sørge for adgang til relevante hjælpetilbud til mennesker, der oplever ensomhed”. Hendes kritik går på, at vi derved overlader ansvaret for at gøre noget ved problemet til ”samfundet”, mens det bør være den enkeltes ansvar selv at ”tage sig sammen og gøre noget”, hvis man oplever ensomhed.

Dette modsætningsforhold er imidlertid efter min opfattelse en misforståelse. Selvfølgelig kan man selv gøre noget, hvis man føler sig ensom – man kan række ud, som man siger, men der skal jo være noget og nogen at række ud til, hvis det skal lykkes at komme ud af ensomheden.

Hvis et ældre menneske er blevet alene og desuden har fået svært ved at færdes på egen hånd grundet fysisk funktionsnedsættelse, så nytter det jo ikke meget ”at tage sig sammen”. Men hvis der findes eksempelvis en besøgstjeneste i lokalområdet, så kan vedkommende måske få en besøgsven.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er bare endnu ikke muligt alle steder, og det kan vi som samfundsfællesskab godt gøre noget ved. Eller hvis man som ældre passer sin demenssyge ægtefælle hjemme og derfor har meget vanskeligt ved at opretholde sit sociale netværk, kan man heller ikke bare tage sig sammen. Men hvis der nu fandtes en demenscafé eller en ordning med demensaflastning i lokalområdet, så var der måske hjælp at hente. Det gør der bare ikke overalt.

Eller hvis man som ældre eksempelvis sidder isoleret i sin landsby, fordi regionen har besluttet at nedlægge den sidste busrute, der før bragte borgere ind til indkøbsmuligheder og sociale fællesskaber i den større by i området, så kan man heller ikke bare tage sig sammen.

Eksemplerne er legio.

Mennesker, der oplever ensomhed, bør så vidt muligt selv række ud efter menneskelig kontakt og fællesskaber. Men der skal også være noget og nogen at række ud til, uanset ens ”situation, funktionsevne og geografiske placering”. Og sidstnævnte er ikke den enkeltes ansvar, men vores fælles ansvar som samfund. Og derfor er der behov for en samlet strategi og handlingsplan, som vi nu arbejder på at gøre til virkelighed.

David Vincent Nielsen er socialhumanitær konsulent i Ældre Sagen.