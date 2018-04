Egentlig burde jeg være glad. Hun siger jo, at danske værdier er vigtige, og at vi ikke skal opgive dem til fordel for udefrakommende. Hun siger også, at vi skal have selvtillid og tro på os selv. Hvorfor er det så, at jeg alligevel ikke er helt tryg? Måske skyldes det, at det er en gratis omgang, skriver Alex Ahrendsen