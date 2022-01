Alex Ahrendtsen: Handlingsplan mod antisemitisme rammer ikke den største trussel

Tirsdag præsenterede regeringen en national handlingsplan mod antisemitisme, som indeholder 15 punkter til bekæmpelse af had mod jøder.

Det er skam meget fint, men de 15 punkter danser rundt om den varme grød ved ikke at tage livtag med den største fare mod jøderne.

Vi kommer nemlig ikke uden om, at den største trussel i form af decideret fysisk vold kommer fra de muslimske miljøer, som vi ved er gennemsyrede af antisemitisme nedarvet gennem generationer.

Det er ganske rigtigt, at der også er ekstremistiske elementer uden for disse miljøer, som man så ved de senere års hærværk mod jødiske begravelsespladser i Aalborg og Randers.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men hvor disse kujonagtige aktioner heldigvis ikke indebar vold, så er de to værste anslag mod det jødiske miljø i 1985 og 2015 blevet begået af Palæstina-sympatisører.

Ingen blev dræbt ved bombningen af synagogen i 1985, men en forbipasserende mistede livet ved en bombe andetsteds i København, mens vi som bekendt desværre mistede filminstruktøren Finn Nørgaard og sikkerhedsvagten Dan Uzan ved angrebet i 2015.

Til næste år fejrer jøderne 400-året for deres tilstedeværelse i Danmark, og den er også værd at fejre, for jøderne har integreret sig.

Det var også en stor del af grunden til, at så mange jøder blev reddet til Sverige under Anden Verdenskrig – fordi de blev anset for at være ægte, danske landsmænd.

Det samme kan desværre ikke siges om muslimerne, og jeg kan ikke se for mig, at vi skulle nå 400-året for muslimsk tilstedeværelse i Danmark, med mindre der sker kraftige forbedringer.

Så selv om regeringens handlingsplan er en start, er det stadig et svigt af de danske jøder ikke at fokusere dér, hvor problemet åbenlyst er størst.

Der er brug for nye og skrappere initiativer for at komme antisemitismen i de muslimske miljøer til livs, før vi oplever et nyt terroranslag mod de danske jøder.

Alex Ahrendtsen er medlem af Folketinget og folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti