Kritik: Alex Ahrendtsen tager kristendom til indtægt for sine egne holdninger

ALEX AHRENDTSEN (DF) mærker et mismod i Europa, skrev han i avisen i tirsdags. Og han har sikkert ret, for den højrepopulistiske fremmarch og den deraf følgende afkristning, som Alex Ahrendtsen selv er en del af, giver virkelig grund til mange mismodige tanker og forudanelser.

Men Alex Ahrendtsen ser truslen helt andre steder, og han har stærke våben. Alex Ahrendtsen kalder andre for ukristelige i Jesu navn: Socialismen og socialdemokratismen har afkristnet Europa, siger Alex Ahrendtsen og tilføjer, at selve Jesus ville faktisk holde med ham og kalde dem, der ikke mener det samme som Alex Ahrendtsen, for øgleyngel.

Han påstår dermed, at folks politiske holdninger viser noget om deres tro og kristendom. Så kan man næsten ikke komme længere væk fra Grundtvig og Kierkegaard og fra den sunde danske tradition, at politiske anskuelser og tro ikke skal sammenblandes. Alex Ahrendtsen tager kristendom til indtægt for sine egne politiske holdninger. Hvor kristeligt er det egentlig?

HVAD HAN ÅBENBART finder kristeligt, er at tage nogle ord direkte fra Jesu mund og bruge dem i sin egen politiske sammenhæng. En skændig og antievangelisk sammenblanding af politik og kristendom, som efterhånden er ganske kendetegnende for Dansk Folkeparti. Men i øvrigt ganske apropos her ved Vladimir Putins nyvalg, og det passer fint sammen med,

at Dansk Folkeparti omfavner de russiske og ungarske antidemokratiske kræfter.

Mange despoter har brugt denne propaganda: Gud holder med os. Præcis ligesom Alex Ahrendtsen opfordrer os til at bede til Gud om, at Dansk Folkepartis politiske mål må lykkes. Det er så grotesk, at det næsten er komisk i sin komplette mangel på forståelse for tro og for dansk tradition for åndsfrihed.

ALEX AHRENDTSEN ER meget ivrig efter at pege på andres moralske forfald. Jesus besøgte og talte ofte med andre etniske grupper, endda dem med andre religioner og trosforestillinger, og han roste dem ofte på bekostning af sine egne landsmænd, jøderne. Men når nogen i folkekirken taler med muslimer, så fordømmer Alex Ahrendtsen dem. Hykler, ville Jesus have sagt.

Alex Ahrendtsen har dog en pointe i, at kristne skal håbe. Vi må især ikke tage håbet fra børnene. For der er stadig mulighed for at sige nej til Trump og Putin og Ahrendtsen og deres fake news. Og det er stadig ikke for sent at sige et stort nej til deres antikristelige sammenblandig af kristendom og højrepopulisme.

Torben Jensen er præst i Marie Magdalene, Pindstrup og Koed Sogne