Ali Aminali: Der er noget middelalderagtigt over vores manglende fokus på kvindedrab

Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvorfor vi ikke anser partnerdrab som et samfundsproblem. I stedet bliver det set som en konflikt i hjemmet, der er gået over gevind. Det er vi nødt til at gøre op med, skriver Ali Aminali