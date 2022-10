Ali Aminali: Vi lukkede samtalen om utryghed med hån og satire, før den kom i gang

Det har været svært at holde frustrationerne nede, siden Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen satte en tryghedssamtale i gang. En samtale, som både De Konservative, Venstre og andre i ny og næ forsøger at tage op.

Men før man overhovedet nåede at have en samtale om den utryghed, der faktisk findes i visse områder, og som danskere oplever, så udviklede debatten sig til "satiriske" indslag om vaskekældre og togstationer. Og her stod vi så igen. Ærlig talt, så var det tåkrummende at se, hvordan Mediedanmark, debattører og politikere stillede sig i kø med satiriske indslag og hån, som kun havde til formål at negligere og blankt afvise, at der findes danskere, som ikke føler sig lige så trygge, som de selv gør. Det ærgrer mig at se ressourcestærke, magtfulde individer, der kunne have testet udsagnet neutralt af eller imødekommet idéen om, at utryghed findes derude, i stedet kaste sig ud i selfie-seancer i vaskekældre og stille spørgsmål til tilfældige danskere med en så satirisk vinkel, at selv komikeren Jonatan Spang ville være misundelig.